Kurum ve İmamoğlu arasında nefes kesen yarış: Son İstanbul anketinde dikkat çeken 'kararsızlar'

31 Mart'ta gerçekleştirilecek yerel seçimlere 12 gün kala İstanbul'da son anket masaya çıktı. Cumhur İttifakı'nın İBB adayı Murat Kurum ile mevcut İBB Başkanı ve CHP adayı Ekrem İmamoğlu'nun başa baş sürdürdüğü yarışta kararsızların oranı dikkat çekti.

Türkiye, 31 Mart'ta gerçekleştirilecek Mahalli İdari Genel Seçimleri için 12 gün sonra sandığa gidecek. Yerel seçimlerde geri sayım devam ederken, şirketler de anket sonuçlarını kamuoyuyla paylaşmaya devam ediyor.

Artıbir Araştırma'nın 4-8 Mart 2024 tarihlerinde 2.000 kişiyle CATI yöntemiyle yaptığı ankette seçime kısa süre kalmasına rağmen kararsızların oranın hala yüksek olması ve İstanbul'da üçüncü parti konumunu koruması ankette önde çıkan adayın kazandığı ya da geriden gelenin kaybettiği yargısını vermeyi zorlaştırıyor.

Ankette oyların adaylara göre dağılımı şöyle:

Ekrem İmamoğlu - CHP Yüzde 38,2

Murat Kurum - AK Parti Yüzde 35,7

Kararsızlar - Yüzde 10,3

Meral Danış Beştaş - DEM Parti Yüzde 4,8

Buğra Kavuncu - İYİ Parti Yüzde 3,4

Azmi Karamahmutoğlu - Zafer Partisi Yüzde 2,6

Diğer: Yüzde 3,1