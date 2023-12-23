Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki rehine krizini çözen konuşma ortaya çıktı

23 Aralık 2023 22:47 - Güncelleme Tarihi: 23 Aralık 2023 22:53

Sakarya'da tır şoförünü rehin alarak Kocaeli Kuzey Marmara Otoyolu'na kadar kaçan şüpheli İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya tarafından ikna edilerek teslim oldu.

TIR ŞOFÖRÜNÜ REHİN ALIP, POLİSE ATEŞ AÇTI

Şüpheli eşitli suçlardan araması bulunan Fatih B. isimli, bir tır şoförünü rehin alarak kaçmış, yolunu kesen polis ve jandarma ekiplerine de ateş açmıştı.

İKNA ÇABALARI İŞE YARAMADI

Şüpheli, kendisini ikna etmeye çalışan ekiplere ısrarla İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile görüşmek istediğini söylemiş, 'Bakanımla konuşmadan teslim olmam' demişti.

KRİZİ BAKAN YERLİKAYA ÇÖZDÜ

İkna çabalarına rağmen teslim olmayınca İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Fatih B. ile telefonda görüştü. O konuşmadan sonra da önce rehineyi serbest bıraktı ardından kendisi dışarı çıktı. Böylece Kuzey Marmara Otoyolu'nda trafiği durduruan rehine krizi 3 saatin sonunda çözüldü.

O GÖRÜŞME ORTAYA ÇIKTI

Herkes Fatih B.'yi ikna eden konuşmayı merak ederken, canlı görüşmenin görüntüleri ortaya çıktı. Bakan Yerlikaya, öfkeli adamı önce sakinleşitirip taleplerini dinlerken ardında da emniyet birimlerine teslim olması için böyle ikna etti.