Madenin yabancı sahipleri kayıp! İyi gün dostu patron...

Çöpler Madeni’nin yüzde 80’ini elinde bulunduran Kanadalı SSR Mining şirketinden hiçbir yetkilinin bölgeye gelmediğini söyleyen Enerji Bakanı Bayraktar, “Kim sorumluysa yargı önüne çıkarılacak” diye konuştu. Dün akşam saatlerinde ise firmanın Kanada uyruklu bir yetkilisinin gözaltına alındığı açıklandı.

Erzincan’ın İliç ilçesine bağlı Çöpler köyündeki altın madeni faciasında toprak altında kalan dokuz işçiye hâlâ ulaşılamadı. Aileler güzel bir haber umuduyla bekleyişini sürdürürken 2.722 personel, 800 metre uzunluğunda 30 metre derinliğinde ve 50 metre genişliğindeki alanda yeni bir heyelan riskine rağmen hız kesmeden çalışıyor.

Canlarını ortaya koyan görevliler, yerin 30 metre altını görüntüleyebilen metale hassas drone’lar ile bölgeyi tarıyor. Ayrıca 796 araç ve beş yer altı radarı da kullanılıyor. Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer Tehditler (KBRN) ekipleri de toprakta ve havada sık sık ölçümler yapıyor.

"YARGI ÖNÜNDE HESAP VERECEKLER"

Çalışmaları yakından takip eden Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar “Kimin kusuru varsa yargı önünde hesap verecek. Şirketin, özellikle yönetim düzeyinde bir zaaf içerisinde olduğunu görüyoruz. Çünkü söz konusu yabancı firmanın temsilcileri hâlâ burada değil. İşçilerimizi bulduktan sonra bu konuyla yoğun bir şekilde ilgileneceğiz” şeklinde açıklama yaptı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da “Olaya ilişkin dört Cumhuriyet savcısı görevlendirildi. Uzman sekiz kişiden oluşan bilirkişi heyeti, toprak kaymasının sebeplerini ve sorumlularını bütün yönleriyle araştırıyor” dedi.

Bu arada, maden ocağı sahasında incelemelerde bulunan bilim adamları, siyanür ölçümleriyle ilgili açıklama yaptı. Prof. Dr. Onur Erdem “Siyanür açısından şu anki değerlerin çok da risk teşkil etmediğini gördük. Tabii ki bu burada kalmayacak. Ölçümler noktasal ve bölgesel anlamda farklı yerlerde devam edecek” ifadelerini kullandı.

İTÜ Maden Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Kumral “Bir günlük çalışmayla ‘Olay şöyle olmuştur’ demek çok kolay değil. Araştırmalar şeffaf bir şekilde yürütülüyor” diye konuştu.