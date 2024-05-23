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Maganda kurşununa kurban gitti! Katilin cezası belli oldu

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Maganda kurşununa kurban gitti! Katilin cezası belli oldu
Samsun Bafra, Mehmet Şahin, Haber

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Samsun'un Bafra ilçesinde kına gecesinde, silahla havaya ateş açan adam bir kişinin ölümüne sebep oldu. Sanık, 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Geçtiğimiz yıl Eylül ayında Samsun Bafra’da düzenlenen bir kına gecesinde 55 yaşındaki Mehmet Şahin isimi vatandaş, maganda kurşunuyla hayatını kaybetti. Olayın faili olan Ersan Özkan tutuklu yargılanıyordu. Özkan ve taraf avukatlarının da olduğu mahkemede son karar verildi.

Maganda kurşununa kurban gitti! Katilin cezası belli oldu - 1. Resim

“BAŞKA BİRİ DE ATEŞ EDİYORDU”

Özkan, son savunmasında, olaydan dolayı üzgün olduğunu belirtti. Ancak olay gecesi kendisinin dışında da havaya ateş edenin olduğunu, Şahin'in ölümüne neden olan kurşunun kendi silahından çıkmadığını öne sürdü.

16 YIL 8 AY HAPİS CEZASI

Mahkeme heyeti, "kasten öldürmek" suçundan sanığın 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti.
Bafra ilçesi Koruluk Mahallesi'nde geçen yıl 6 Eylül'de düzenlenen kına gecesinde başına kurşun isabet eden gelinin babası Mehmet Şahin kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmiş, olayla ilgili gözaltına alınan Özkan tutuklanmıştı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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