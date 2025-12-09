Mahalle ekipleri geliyor! İstanbul’da sorunlar yerinde çözülecek
İstanbul Valiliği, Beykoz Kaymakamlığı ve Beykoz Belediyesi işbirliğiyle hayata geçirilen yeni projeyle mahallelerde okul müdürleri, muhtarlar ve imamların da yer aldığı çekirdek ekipler kurulacak. Proje ile mahallenin ihtiyaçları yine mahalle içinde hızlıca tespit edilip çözüme kavuşturulacak. Sosyal faaliyetlerden güvenliğe kadar birçok alanı kapsayan proje Beykoz'da pilot olarak uygulanacak.
- "Bizim Mahalle Güçlü Toplum Projesi", İstanbul Valiliği, Beykoz Kaymakamlığı ve Beykoz Belediyesi iş birliğiyle Beykoz'da başlatıldı.
- Proje, mahallelerde okul müdürleri, muhtar, imam ve okul aile birliği başkanlarından oluşan çekirdek ekipler kurmayı hedefliyor.
- Bu ekipler, kamu ve sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle mahallenin ihtiyaçlarını yerel ölçekte çözüme kavuşturacak.
- İstanbul Valisi Davut Gül, Beykoz'da pilot uygulama olarak başlayan projenin diğer ilçelerde de yaygınlaştırılacağını belirtti.
- Beykoz'daki tüm okul aile birliklerinin hesabına Ocak ayının başında 250'şer bin lira para yatırılacak.
İstanbul'da sorun ve taleplerin çözümü için Bizim Mahalle Güçlü Toplum Projesi ilk olarak Beykoz'da hayata geçiriliyor.
İstanbul Valiliğinin Beykoz Kaymakamlığı ve Beykoz Belediyesi ile birlikte başlattığı projeyle mahallelerde, okul müdürleri, muhtar, imam, okul aile birliği başkanlarından oluşan çekirdek ekipler kurulacak. Ekipler, kamu ve sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle mahallenin ihtiyaçlarını yine mahalle ölçeğinde çözüme kavuşturacak.
Proje kapsamında Beykoz Belediyesi Soğuksu Yücel Çelikbilek Gençlik Merkezi'nde düzenlenen değerlendirme toplantısına İstanbul Valisi Davut Gül, Vali Yardımcısı Okan Leblebicier, Beykoz Kaymakamı Fatih Ürkmezer, Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel, muhtarlar, okul aile birliği başkanları, kamu kurum ve kuruluşları ile öğrenci meclisi temsilcileri, Yeşilay ve Kızılay'dan yetkililer katıldı.
Toplantıda konuşan Vali Gül, hizmetlerin tüm vatandaşlara ulaşabilmesi ve sorunların çözümü için mahalle ölçeğinde çalışılması gerektiğini dile getirdi.
Projede mahalleyi iyi tanıyan muhtarların, okulların, okul aile birliklerinin, din görevlilerinin olduğu bir ekip oluşturmak istediklerini belirten Gül, "Kaymakamlarımızın, belediyemizin, Yeşilay'ın, Kızılay'ın STK'lerin, hayırseverlerin vereceği destekle mahalle ölçeğinde hemşehrilerimizde farkındalığın oluşması, hizmetlere daha çok sahip çıkılması ve ihtiyaçların daha çabuk tespit edilip hızlı çözülmesini arzuluyoruz." ifadelerini kullandı.
OKUL AİLE BİRLİKLERİNE 250'ŞER BİN LİRA VERİLECEK
Gül, anlattığı projelerle ilgili ödenek sıkıntılarının bulunmadığını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tüm projeleri himaye ettiğini söyledi.
Beykoz'da sosyal faaliyetlerde, asayişte, güvenlikte, eğitimde, gençlik faaliyetlerinde, çevreye duyarlı meselelerde pilot uygulamalar yapmak istediklerini belirten Gül, Beykoz'da başlayacak projeyi diğer ilçelerde de yaygınlaştıracaklarını aktardı.
Okul aile birliklerine de destek vereceklerini belirten Gül, "Beykoz'umuzdaki okul aile birliklerimizin tamamının hesabına ocak ayının başında 250'şer bin lira para yatıracağız." dedi.