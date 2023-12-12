Malatya'da depremde hayatını kaybedenler anısına anıt yapıldı

12 Aralık 2023 12:31 - Güncelleme Tarihi: 12 Aralık 2023 12:39

Editör: Ayşe Nur Başol / Kaynak: Anadolu Ajansı

Türkiye'nin 6 Şubat’taki 'asrın felaketi', son yüzyılın en büyük depremlerinin yaşandığı ve binlerce vatandaşın hayatını kaybettiği büyük yıkım anısına Malatya’da ‘6 Şubat Deprem Şehitleri Anıtı’ yaptırıldı. Deprem anıtında 6 Şubat’ta Malatya’da hayatını kaybeden deprem şehitlerinin adı yer alıyor.

6 Şubat Deprem Şehitleri Anıtı hakkında bilgiler aktaran Malatya Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Dairesi Başkanı Osman Gönültaş,depremde hayatını kaybeden vatandaşların anısını yaşatmak istediklerini belirtti ve Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ın deprem şehitleri anısına bir anıt yapılmasını söylediğini açıkladı. Gönültaş, konuşmasına şu sözlerle devam etti:

'Bizlerde Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı olarak 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden deprem şehitlerimiz için oluşturduğumuz alanda bir deprem anıtını yapmaya başladık. İnşallah onların isimlerini bu anıtta yaşatacağız. Rabbim bizlere bir daha böyle acılar yaşatmasın. Bizlere verdiği destekten dolayı da Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan’a şahsım ve ekibim adına teşekkür ediyorum.'

6 ŞUBAT DEPREMLERİ

6 Şubat 2023’te Türkiye felakete uyandı. Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde 9 saat arayla yaşanan 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki depremlerde 15 milyona yakın nüfusun yaşadığı 11 ilde (Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Adıyaman, Malatya, Kilis, Şanlıurfa, Adana, Osmaniye, Diyarbakır, Elazığ) büyük bir yıkıma yol açtığı gibi ve binlerce kişi hayatını kaybetti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının açıklamalarına göre Hatay’da 13 bin 883, Kahramanmaraş’ta 7 bin 295, Adıyaman’da 5 bin 826, Malatya’da 4 bin 197, Gaziantep’te ise 3 bin 805 olmak üzere bölgede 36 bin 932 bina deprem anında yıkıldı. Toplam 872 bin bağımsız bölümden oluşan 311 bin bina ise aldıkları hasarlar nedeniyle kullanılamaz hale geldi.