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Malatya'da silahlarını ateşleyen husumetlilerin kavgası kanlı bitti

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Malatya&#039;da silahlarını ateşleyen husumetlilerin kavgası kanlı bitti

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Malatya'da karşı karşıya gelen husumetli şahıslar tartışmaya başladı. Kavgaya dönüşen tartışmada silah ateşlendi ve bir kişi yaralandı.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde çıkan kavgada husumetlisi tarafından tabanca ile vurulan şahıs yaralandı. Olay, saat 21.15 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Beylerdersi Göleti mevkiinde meydana geldi.

Malatya'da silahlarını ateşleyen husumetlilerin kavgası kanlı bitti - 1. Resim

 

Edinilen bilgilere göre, aralarında husumet bulunan T.U. ve Y.B. gölet kenarında karşılaşınca aralarında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda Y.B., tabanca ile T.U.'yu vurdu.

Yaralı şahıs özel bir araçla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, zanlı yakalanarak gözaltına alındı. Olay yerinde inceleme yapan ekipler, 2 adet boş kovan buldu. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

Malatya'da silahlarını ateşleyen husumetlilerin kavgası kanlı bitti - 2. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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