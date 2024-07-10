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Malatya'daki ehliyet sınavında düzenekle kopya çektiren organizatör tutuklandı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Malatya'daki ehliyet sınavında kopya düzeneği hazırlayan organizatör yakalandı. Sınava giren kişi üzerinde çeşitli materyaller ele geçirilirken, organizatör N.A. tutuklandı.

Malatya’da ehliyet sınavına giren bir şahsın üzerinde dışarıyla iletişim kuracağı özel bir düzenek ele geçirildi. Polis ekipleri, özel düzenek ile sınavda kopya çektiren organizatörü suçüstü yakaladı.

ŞÜPHELİ ŞAHIS EHLİYET SINAVINDA KOPYADAN TUTUKLANDI

Malatya’da Halk Eğitim Müdürlüğünde gerçekleştirilen Motorlu Taşıtlar Sürücü Kursu Sınavları'nda kopya çekildiğinin tespiti üzerine Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sınava girecek olan Y.D. isimli şahsı gözaltına aldı.

Şahsın üzerinde yapılan aramalarda ayakkabısının tabanına yerleştirdiği düzenek ve mikro kulaklık sayesinde dışarıdan N.A. isimli şüpheli ile bağlantı kurarak soruları cevaplayacağı öğrenildi.

Malatya'daki ehliyet sınavında düzenekle kopya çektiren organizatör tutuklandı - 1. Resim

DÜZENEK EMNİYET EKİPLERİNDEN KAÇMADI

Şahsın kulağına yerleştirilen mikro kulaklık sağlık görevlilerinin yardımı ile kulaktan çıkarılırken, kopya organizatörlüğü yapan N.A. da polis ekiplerince kısa sürede yakalandı. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramalarda 3 adet kulak içi mikro kulaklık, 2 adet kulaklıklara ait pil ve 3 adet uzaktan bağlantı sağlayan cep telefonu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden organizatör olduğu tespit edilen N.A. çıkartıldığı adli makamlarca tutuklandı.

Malatya'daki ehliyet sınavında düzenekle kopya çektiren organizatör tutuklandı - 2. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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