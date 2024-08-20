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Manisa'da kızını boğarak öldürdükten sonra intihar eden baba arkasında iki mektup bıraktı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Manisa'da yaşayan Ömer Ö., 10 yaşındaki kızı A. Ö.'yü boğarak öldürdü. Daha sonra da intihar ederek kendi canına kıyan baba Ömer Ö.'nün evinde 2 tane mektup bulundu.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde, kızını iple boğan baba intihar etti. Baba ve kızı, akrabaları tarafından evde ölü olarak bulundu. Baba Ömür Ö.'nün önce 10 yaşındaki kızı A.Ö.'yü iple boğduğu ardından iki mektup bırakarak intihar ettiği belirtildi.

Manisa'da kızını boğarak öldürdükten sonra intihar eden baba arkasında iki mektup bıraktı - 1. Resim

ÖNCE 10 YAŞINDAKİ KIZINI BOĞARAK ÖLDÜRDÜ 

Olay, Manisa'nın Akhisar ilçesine bağlı Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 219 sokakta bulunan bir apartmanda yaşayan Ömür Ö. ve kızı A.Ö.'den haber alamayan yakınları eve geldiklerinde baba ve kızın ölü olduğunu fark etti. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri Ömür Ö.'nün önce 10 yaşındaki kızı A.Ö.'yü iple boğarak öldürdükten intihar ettiğini verdiğini tespit etti.

Manisa'da kızını boğarak öldürdükten sonra intihar eden baba arkasında iki mektup bıraktı - 2. Resim

EVDE 2 MEKTUP BULUNDU

Olay yerine gelen Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığı, gerekli incelemeleri gerçekleştirdikten sonra, hayatını kaybeden baba ve kızının cenazelerini İzmir Adli Tıp Kurumu'na sevk etti. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, haberi alan yakınları ve mahalle sakinleri büyük bir şok yaşadı. Olay yerinde sinir krizi geçiren aile üyelerine sağlık ekipleri müdahale etti.

Baba Ömür Ö.'nün yazdığı belirlenen iki adet mektup bulunurken olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Manisa'da kızını boğarak öldürdükten sonra intihar eden baba arkasında iki mektup bıraktı - 3. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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