Mardin'de taşlı, sopalı, silahlı kavga! İki aile birbirine girdi, 11 kişi yaralandı
Düzenleyen: Baki Sancak / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Gündem Haberleri / Türkiye Gazetesi
Mardin'de husumetli iki aile arasında silahlı, taşlı, sopalı kavga çıktı. Olayda 11 kişi yaralandı.
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde husumetli iki aile arasında kavga çıktı. Silahlı, taşlı ve sopalı yaşanan kavgada 11 kişi yaralandı.
TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ: 11 KİŞİ YARALANDI
Alınan bilgilere göre, Etkinlik ve Kumlu köyünde ikamet eden, aralarında husumet bulunan iki aile arasında yaşanan tartışma, silahlı, taşlı ve sopalı kavgaya dönüştü.
Olayda yaralanan 11 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesine ve Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Jandarma köyde giriş çıkışları kontrol altına aldı.
Düzenleyen: Baki Sancak - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi