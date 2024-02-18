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    • Haberler > Gündem > Mardin'de taşlı, sopalı, silahlı kavga! İki aile birbirine girdi, 11 kişi yaralandı

    Mardin'de taşlı, sopalı, silahlı kavga! İki aile birbirine girdi, 11 kişi yaralandı

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Mardin&#039;de taşlı, sopalı, silahlı kavga! İki aile birbirine girdi, 11 kişi yaralandı
    Mardin, Kavga, Haber

    Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Mardin'de husumetli iki aile arasında silahlı, taşlı, sopalı kavga çıktı. Olayda 11 kişi yaralandı.

    Mardin'in Kızıltepe ilçesinde husumetli iki aile arasında kavga çıktı. Silahlı, taşlı ve sopalı yaşanan kavgada 11 kişi yaralandı.

    TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ: 11 KİŞİ YARALANDI

    Alınan bilgilere göre, Etkinlik ve Kumlu köyünde ikamet eden, aralarında husumet bulunan iki aile arasında yaşanan tartışma, silahlı, taşlı ve sopalı kavgaya dönüştü.

    Mardin'de taşlı, sopalı, silahlı kavga! İki aile birbirine girdi, 11 kişi yaralandı

    Olayda yaralanan 11 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesine ve Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

    Mardin'de taşlı, sopalı, silahlı kavga! İki aile birbirine girdi, 11 kişi yaralandı

    Jandarma köyde giriş çıkışları kontrol altına aldı.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
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