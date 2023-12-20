Marmaray'da 2 günde 2 kişi intihar etti

20 Aralık 2023 13:23 - Güncelleme Tarihi: 20 Aralık 2023 13:25

Marmaray'ın Üsküdar durağında sabah saatlerinde korkunç bir olay yaşandı. Erkek bir vatandaş, saat 10.03'te Marmaray istasyona yanaşırken raylara atlayarak intihar etti. Acı olayın ardından bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

İstasyonda bulunan vatandaşlar büyük panik yaşarken, kahreden olayın ardından Marmaray sefeleri Sirkeci-Üsküdar arasında tek hat olarak işletiliyor.

SEFERLER TEK HATTAN YAPILIYOR

Marmaray'dan yapılan açıklamada "Marmaray Üsküdar istasyonunda saat 10.03'te meydana gelen üzücü bir olay nedeniyle Sirkeci-Üsküdar arası tek hat işletilmekte, Marmaray seferleri gecikmeli olarak yapılmaktadır" ifadelerine yer verildi.

2 GÜNDE 2 KİŞİ

Öte yandan Marmaray'ın Suadiye istasyonunda dün saat 10.15’te bir kişi kendisini raylara bırakarak intihar etmişti.

Yaşanan olay nedeniyle seferleri aksayan Marmaray, "Suadiye istasyonunda saat 10.15 sıralarında meydana gelen üzücü bir olay nedeniyle Erenköy-Maltepe arası tek hat işletildiğinden #Marmaray seferleri gecikmeli olarak yapılmaktadır" ifadelerine yer verilmişti.

Her iki olayda da vatandaşların sağlık duruma dair bilgi verilmedi.