Mavi Vatan'ın güvenliği ona emanet! Filonun en moderni, su altında 50 gün aralıksız görev yapıyor

Deniz Kuvvetleri Komutanlığının sahip olduğu 12 denizaltı içerisinde 'en modern' olarak dikkat çeken TCG Preveze, çok sığ sulardan okyanus derinliklerine kadar her ortamda görev icra edebilecek kapasitede bir denizaltı olmasıyla dikkat çekiyor. Mavi Vatan'ın güvenliğine destek olan TCG Preveze, limana uğramaksızın 50 gün su altında görev yapabiliyor.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, bünyesinde 'Ay, Gür ve Preveze' sınıfı olmak üzere 3 sınıftan oluşan 12 denizaltı bulunduruyor. Bölgedeki en etkin filolardan birine sahip olan Türkiye, aynı zamanda NATO'nun da vurucu güçlerinden birini oluşturuyor.

Şu anda envantere alım süreci devam eden 'TCG Piri Reis' filoya dahil olana kadar filonun en modern üyesi olma özelliğini sürdüren TCG Preveze, 62 metre uzunluğa ve 6,2 metre yüksekliğe sahip. Ayrıca dizel-elektrik sistemiyle çalışıyor. Sahip olduğu 4 adet dizel motorun yanı sıra elektrik bataryalarını da içerisinde barındıran denizaltı, bu sayede daha uzun menzillere yakıt takviyesi yapmadan ulaşabiliyor.

TCG Preveze, limana uğramaksızın 50 gün su altında görev yapabilmesiyle dikkatleri üzerine çekiyor.

"HER DENİZALTICI SUBAYIN HAYALİ..."

TCG Preveze Komutanı Deniz Binbaşı Abbas Çolak, her denizaltıcı subayın hayalinin bir gün bir denizaltıyı kumanda etmek olduğunu belirterek, "Ben de 15 Ağustos 2023 tarihinde TCG Preveze'nin komutasını devraldım. O günden beri de bu onurlu görevi deruhte etmekteyim" ifadelerini kullandı.

Ana görevlerinin, Türkiye'nin çevre denizlerinde deniz alaka ve menfaatlerinin korunmasına yardım maksadıyla her an harbe hazır bulunmak olduğunu dile getiren Çolak, bunun için tek gemi eğitimleri, taktik eğitimler ve tatbikatlara iştirak ettiklerini söyledi.

"HER ORTAMDA GÖREV İCRA EDEBİLECEK BİR DENİZALTIDIR"

Binbaşı Çolak, TCG Preveze'nin görev alanlarına ilişkin şunları kaydetti:

"TCG Preveze, dünyanın herhangi bir yerinde, herhangi bir zamanda tevdi edilecek herhangi bir görevi sorunsuz bir şekilde yerine getirmeye muktedirdir. Benim tecrübelerime göre, TCG Preveze, çok sığ sulardan okyanusun derinliklerine, kutup bölgelerinden tropik denizlere kadar her ortamda görev icra edebilecek bir denizaltıdır. Sahip olduğu modern milli sensör sistemleri ve milli torpidomuz AKYA'nın ateş gücü ile oldukça caydırıcı bir platformdur."

"DÜNYANIN EN SESSİZ DENİZALTILARI"

TCG Preveze Başçarkçısı Deniz Yüzbaşı Kaya Samet Sağlam da Türk Deniz Kuvvetleri envanterinde yer alan denizaltıların tekne yapıları ve makine sistemleri olarak benzer özellikler taşıdıklarını ancak özellikle elektronik sistemler ve silah yüklerinin inşa yıllarına göre farklılık gösterdiğini belirtti.

Tüm denizaltıların limana uğramaksızın 50 gün suyun altında harekat icra edebildiğini kaydeden Yüzbaşı Sağlam, şöyle devam etti:

"Envanterimizde bulunan Ay, Preveze ve Gür sınıfı denizaltıların hareket etmesini sağlayan sistem dizel elektrik sistemidir. Dizel jeneratörler ile elde edilen elektrik enerjisi, gemideki yardımcı sistemlerde kullanılmakta ve pervanenin çevrilmesi için toplam ağırlığı 250 tonu bulan pillerde depolanmaktadır.

Pillerde depolanan elektrik enerjisinin azalması halinde denizaltı sualtında, ancak su yüzeyine yakın iken hava ile irtibatı sağlayan şnorkel adı verilen sistemle piller tekrar şarj edilebilmektedir. Dizel elektrikli denizaltılar dünyanın en sessiz denizaltılarıdır."

"DENİZALTICILIK BİR YAŞAM TARZI"

TCG Preveze Kıdemli Astsubayı Hacı Murat Sever, personelin uzun bir denizaltıcılık kursunu tamamladıktan sonra gemilerde zorlu bir staja çıktığını ve başarılı olanların denizaltıcı brövesi takmaya hak kazandığını söyledi.

Bröve taktıktan sonra da denizaltıda eğitimin devam ettiğini aktaran Sever, denizaltılarında 40-45 personelin görev yaptığını, uzmanlık alanlarına dayalı bir personel yapısının mevcut olduğu bilgisini verdi.

Kıdemli Astsubay Sever, denizaltıcılığın bir meslekten öte, bir yaşam tarzı olduğunu belirterek, "Denizaltıcılık, bir insanın hayatında yaşayabileceği tüm duyguları ve hisleri tatmasını sağlar. Onur, cesaret, gurur, kader birliği, yardımlaşma, sadakat, sevinç ve heyecan" ifadelerini kullandı.

AKYA TORPİDOSU İLK KEZ TCG PREVEZE'DEN ATEŞLENDİ

Yerli ve milli imkanlarla ROKETSAN tarafından geliştirilen AKYA ağır torpidosunun 27 Aralık 2023'teki ilk atışı da TCG Preveze denizaltısından yapıldı. Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'nun TCG Gökova'nın Komuta Merkezinden takip ettiği, AKYA ağır torpidosunun ateşlenerek hedef gemiyi 12 bin yardalık mesafeden tam isabetle vurduğu bu atış sonrasında AKYA torpidosu Deniz Kuvvetleri envanterine dahil edildi.

Öte yandan, Türk denizaltı filosunun modern muharebe sahasının ihtiyaçlarını çağdaş teknolojiler ile gidermesi kapsamında, Preveze sınıfı denizaltılarının modernizasyon faaliyetleri de devam ediyor. TÜBİTAK BİLGEM tarafından geliştirilen Milli Üretim Entegre Sualtı Savaş Yönetim Sistemi MÜREN SYS, Preveze'ye sahada çok büyük imkan ve kabiliyetleri sunuyor.

Ayrıca denizaltında bir çok teknolojik unsur da ASFAT, HAVELSAN ve ASELSAN gibi yerli savunma sanayi firmalarınca modernize edilerek Preveze'nin görevlerini daha etkin şekilde yapmasına destek sağlanıyor.