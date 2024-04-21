Meksika'dan gelen de var Şanlıurfa'dan giden de: 'Pembe rüya' için akın ettiler

Pembeleşmeye başlayan Türkiye’nin en büyük ikinci gölü olan Tuz Gölü'ne yerli ve yabancı turistler akın etti. Meksika'dan gelen de Şanlıurfa'dan giden de göz kamaştıran manzara karşısında mest oldu.

Aksaray, Konya ve Ankara sınırları içerisinde bulunan ve Türkiye’nin en büyük ikinci gölü olan Tuz Gölü, içerisinde barındırdığı algler ve bakteriler nedeniyle pembe renge bürünmeye başladı. Gölün renk değiştirmeye başlamasıyla hem yerli hem de yabancı turistlerin ilgi odağı oldu.

Ziyaretçilerin bazıları eşsiz doğal güzellik karşısında yürüyüş yaparken, kimisi de tuzlu suda çıplak ayakla yürüyerek şifa bulmak için gölü ziyaret etti.

'BÖYLE BİR YER GÖRMEK ÇOK NORMAL DEĞİL'

Ailesiyle Meksika’dan Tuz Gölü’nü ziyarete gelen Mariela Simon ilk kez tuzdan oluşan bir göl gördüğünü ifade etti. Simon ilk kez Türkiye’de bulunduğunu söyleyerek, şöyle devam etti:

“Sanki dünyanın başka bir yerindeymişim gibi hissediyorum, insanlar, yemek ve çevre çok güzel. Burayı gerçekten çok beğendim. Normalde bu tarz bir yer görmek çok normal değil çünkü burası tuz kaplı. Bence insanlar buraya gelmeli ve ziyaret etmeli. Ayrıca burası ücretsiz, insanlara buraya gelmelerini ve ziyaret etmelerini tavsiye ediyorum."

'DÜNYANIN GÖZ BEBEKLERİNDEN BİRİ'

Şanlıurfa’dan ailesiyle giden Mehmet Kaya ise, “Zaten burası da dünyanın göz bebeklerinden bir tanesi. Burayı görmeye herkesi bekleriz. Burası Türkiye’nin doğal güzelliklerinden bir tanesi. Daha önce de buraya gelmiştik, bu sefer de ailecek gezip görelim dedik. Gördüğünüz gibi dünyanın her tarafından insanlar geliyor. Doğal güzellik olduğu için doğa ile iç içe olmak isteyen yabancılar geliyorlar” ifadelerini kullandı.