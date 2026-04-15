Zonguldak'ta menenjit tedavisi gören ve taburcu olduktan sonra fenalaşıp entübe edilen 14 yaşındaki ortaokul öğrencisi Çağla Savaş, 1 haftalık mücadelenin ardından hayatını kaybetti. Savaş'ın babasının “Yüzde 70'lerin üstünde kanında enfeksiyon olmasına rağmen taburcu ettiler" dediği hastaneden ise henüz bir açıklama gelmedi.

Zonguldak'ta Gazi Mustafa Kemal Ortaokulu'nda öğrenim gören Çağla Savaş, 4 Nisan tarihinde yüksek ateş ve şiddetli baş ağrısı şikayetleriyle Zonguldak Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne başvurdu.

TABURCU EDİLDİKTEN SONRA YİNE FENALAŞTI

İddialara göre, yapılan ilk tetkiklerin ardından serum ve antibiyotik tedavisi uygulanan Savaş, taburcu edildi. Ancak ertesi gün durumu daha da kötüleşen öğrenci, ailesi tarafından tekrar aynı hastaneye götürüldü ve yine benzer bir tedavi sonrası eve gönderildi.

BEYİN AMELİYATINDAN SORNA ENTÜBE EDİLDİ

8 Nisan'da bilinç kaybı, şiddetli baş ağrısı ve yüksek ateş gibi belirtilerle Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen Çağla Savaş, burada menenjit ön tanısıyla hastaneye yatırıldı. Durumunun ciddiyeti üzerine 10 Nisan'da başındaki basıncı azaltmak amacıyla beyin ameliyatına alınan Savaş, ameliyat sonrası entübe edildi.

BU SABAH HAYATINI KAYBETTİ

Yaklaşık 1 hafta boyunca çocuk yoğun bakım servisinde mücadele veren Çağla Savaş, sabah saatlerinde hayatını kaybetti. 14 yaşındaki öğrencinin vefatı, ailesini derin bir yasa boğarken, cenazesinin yarın toprağa verileceği öğrenildi.

BABA, HASTANEYİ SUÇLAMIŞTI

Menenjit iddiası sonrası kentte salgın endişesi artarken, öğrencinin babası hastanenin ihmali olduğunu öne sürerek “Yüzde 70'lerin üstünde kanında enfeksiyon olmasına rağmen taburcu ettiler. Bu virüs 6- 12 saatte bütün vücudu ele geçirebiliyor dediler, bizim 96 saatimiz gitti” demişti.

VALİLİK'TEN AÇIKLAMA GELMİŞTİ: İKİNCİ VAKA YOK

Zonguldak Valiliği, velileri endişelendiren menenjit iddialarına ilişkin dün şu açıklamayı yapmıştı:

"Yapılan çalışmalar kapsamında; yakın temaslı öğrenciler, öğretmenler, okul kantini çalışanları ve aile bireylerine yönelik koruyucu tedavi başlatılmış, ayrıca ailelere gerekli bilgilendirmeler yapılmıştır. Basına yansıyan menenjit şüphesi haberleri hassasiyetle takip edilmekte olup, mevcut durumda ikinci bir menenjit şüpheli vaka tespit edilmemiştir. Başta Kadın, Doğum ve Çocuk Hastanesi ile Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi Çocuk Acil Servisleri olmak üzere tüm sağlık birimleri konuyu Valiliğimiz koordinasyonunda hassasiyetle takip etmektedir."

BELİRTİLERİ NELER?

"Menenjit çok korktuğumuz bir hastalık. Ölümcül seyredebiliyor. Çeşitli sekeller bırakabiliyor. Sağırlık, zeka geriliği yapabiliyor o yüzden bizim her zaman çekindiğimiz ve korktuğumuz bir hastalık” diye uyaran Prof. Dr. İbrahim Etem, hastalık belirtilerini şöyle anlattı:

Merak edebilirsiniz bu hastalığı nasıl anlayacağız, baş ağrısı, bulantı kusma ve ateş üçlüsü bir arada olduğunda bu hastalığı aklımıza getirmemiz lazım. Doktorlar tarafından mutlaka çocuğumuzun değerlendirilmesi gerekiyor. Eğer beraberinde bu üçlü bulgularla beraber döküntü ve bilincinde değişiklik oluyorsa çocukların menenjitten çok fazla şüphelenmek gerekiyor. Mutlaka bunun tanısını koymak için belinden su almak gerekiyor. Bazen hastalarımız belinden su aldırmak istemiyorlar. Ama bu tanıyı koymak için şart ve herhangi belirgin bir sıkıntı oluşturan durum değil.

BULAŞICI MI?

Pişkin, hastalığın koronavirüs gibi hızla yayılmadığını belirterek “Eğer yakın temaslı olmadığınız müddetçe menenjit vakasıyla sizin menenjit olma ihtimaliniz çok düşük. Özellikle adolesan ve ergen gruptan daha çok korkuyoruz. Bu yaş grubunda meningokok mikrobunun taşıyıcılığı çok daha fazla gözüküyor” dedi.

