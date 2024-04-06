Mersin'de iş makinesinin altında kalan işçi öldü

Mersin'de, taş ocağındaki iş makinesini tamir etmek isteyen işçi, kepçenin kova kısmının üzerine devrilmesi sonucu hayatını kaybetti.

Mersin’in Erdemli ilçesindeki bir taş ocağında, iddiaya göre, arızalanan iş makinasının tamir edilmesi için hazırlık yapan Fevzi Yıldız’ın üzerine bir anda kepçenin kova kısmı düştü.

Ağır yaralanan Yıldız, olay yerine çağrılan ambulansla Erdemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yıldız, burada tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Yıldız'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere morga alınırken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.