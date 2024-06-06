Mersin'deki terör operasyonunda 12 gözaltı

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, drone desteğiyle terör operasyonu PKK'ya yönelik operasyon düzenlendi. Bu kapsamda 12 şüpheli gözaltına alındı.

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri tarafından bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın eylem ve faaliyetlerinin tespitine yönelik çalışma yapıldı.

TERÖR ÖRGÜTÜ ADINA FAALİYET YÜRÜTENLER ENSELENDİ

Ekiplerin çalışmasında sosyal medyada terör örgütü propagandası yapan, örgüt adına faaliyet yürütme çalışmaları gerçekleştiren ve daha önceden terör örgütü YPG'nin içerisinde eylemlere katıldıkları tespit edilen 12 şüpheli belirlendi. Mersin merkez ve Tarsus ilçesinde tespit edilen edilen adreslere özel hareket ve drone destekli eş zamanlı operasyon yapıldı.

Operasyonda il merkezinde 7, Tarsus'ta da 5 olmak üzere toplam 12 şüpheli yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda ise dijital materyaller ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyete götürüldü.