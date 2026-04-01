CHP'den ayrılığıyla Ankara siyasetini sarsan Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan’ın AK Parti’ye geçiş süreciyle ilgili en sıcak kulis bilgileri TGRT Haber ekranlarından geldi. Fatih Atik, Taksim Meydanı programında "konuşma metni bile hazır" dediği transferin neden ertelendiğine dair detayları paylaştı.

CHP'den olaylı şekilde ayrılan Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ın bugün AK Parti'ye katılacağı iddia edildi.

TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik Taksim Meydanı programında çok konuşulacak bir bilgiyi paylaştı.

Mesut Özarslan bugün AK Partiye katılacak mı? Planlar tamamen değişti

KONUŞMA METNİ BİLE HAZIR

Kulislerden sızan bilgilere göre Mesut Özarslan, AK Parti saflarına katıldığında yapacağı konuşmanın metnini bile hazırladı.

Hatta katılım için her türlü protokol hazırlığının tamamlandığı belirtiliyor. Ancak bugün yapılması beklenen geçiş gerçekleşmeyecek.

SAVAŞ GÜNDEMİ PLANLARI DEĞİŞTİRDİ

İran-İsrail gerilimi ve bölgedeki sıcak çatışma ortamı, Ankara’nın önceliğini tamamen dış politikaya çevirdi.

Fatih Atik, "Yetkili isimlerle konuştum, bugün bir katılım yok. Şu an bölgedeki savaş gündemi çok daha öncelikli. Katılım iptal edilmedi, sadece ileriki bir tarihe ertelendi" ifadeleriyle durumun altını çizdi.

