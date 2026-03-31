Netanyahu'dan İran çıkışı: Yönetim er ya da geç devrilecek
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD ile birlikte İran’a karşı yürütülen askeri operasyonlara ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Yayımladığı video mesajda konuşan Netanyahu, 28 Şubat’ta başlatılan saldırıların üzerinden bir ay geçtiğini hatırlattı.
ASKERİ KAPASİTEYE CİDDİ DARBE
İran’ın nükleer ve balistik füze programlarına bugüne kadar yaklaşık 1 trilyon dolar harcadığını iddia eden Netanyahu, bu kaynağın artık boşa gittiğini savundu. Tahran yönetiminin askeri kapasitesine ciddi darbe vurduklarını ileri süren Netanyahu, İran’ın bu alandaki gücünü önemli ölçüde gerilettiklerini öne sürdü.
İran’ın nükleer ve füze programlarının İsrail için “varoluşsal tehdit” oluşturduğunu dile getiren Netanyahu, gelinen noktada bu tehdidin büyük ölçüde ortadan kaldırıldığını iddia etti. Ancak İran’ın halen belirli bir balistik füze kapasitesine sahip olduğunu da kabul etti.
1987’den bugüne değişmeyen hedef! Trump'ın İran sözleri şaşırttı
"ER YA DA GEÇ DEVRİLECEK"
Netanyahu ayrıca, İran’daki mevcut yönetimin geleceğine ilişkin de çarpıcı bir değerlendirmede bulunarak, rejimin “er ya da geç devrileceğini” ileri sürdü.