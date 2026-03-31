ABD Başkanı Donald Trump, 1987 yılında verdiği bir röportajı sosyal medya hesabından paylaştı. O paylaşım, Trump'ın 39 yıllık İran planını adeta gözler önüne serdi.

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik 28 Şubat’ta başlattığı saldırılar sürerken, bölgede tansiyon giderek yükseliyor. İran’ın misillemeleri ve özellikle Hürmüz Boğazı’nın kapatılmasıyla derinleşen kriz, küresel gündemin ilk sırasındaki yerini koruyor.

Savaşın seyrine ilişkin ABD cephesinden gelen açıklamalar ise dikkat çekici şekilde değişkenlik gösteriyor. ABD Başkanı Donald Trump, operasyonların ilk günlerinde sürecin 4-5 hafta sürebileceğini ifade etmişti. Ancak geçen zaman içinde farklı mesajlar verilmesi, Washington’un stratejisine dair belirsizliği artırdı. Son günlerde ise hem operasyonların sona erebileceği hem de İran’a yönelik olası bir kara harekâtı hazırlığı yapıldığı yönünde iddialar öne çıkıyor.

Trump’ın son açıklamaları ise tartışmaları daha da alevlendirdi. ABD Başkanı, İran’daki en büyük hedefinin petrol olduğunu açık sözlerle dile getirerek, bu yöndeki eleştirilere sert ifadelerle karşılık verdi.

39 YIL ÖNCE AYNI SÖZLER

Trump'ın bu isteğinin yeni olmadığı ortaya çıktı.

Trump'ın verdiği röportajda, "Neden gidip deniz kıyısındaki petrollerinden birazını almayalım ki?" dediği görülürken, "Bunu nasıl yapardınız? Deniz piyadelerini mi gönderirdiniz? Savaşta risk alır mıydınız?" sorusuna ise çarpıcı bir cevap veriyor:

"İran'ı onlara bırakın, petrolü siz alın."

"SAVAŞ ORTA DOĞU'DA BAŞLAYACAK"

Trump, Barbara Walters'la yaptığı röportajda İran'ın ABD çıkarlarına saldırması ihtimalinden söz ederek Orta Doğu'da savaş çıkacağı öngörüsünde bulunuyor.

"Bir savaş çıkacak ve bu savaş Orta Doğu'da başlayacak" diyen Trump, röportajda İran'ın petrolünü ele geçirme niyetini de belli ediyor ve hatta kara işgali önerisinde de bulunuyor:

"İran'ın bu ülkeye bir sonraki saldırısında oraya gidin ve büyük petrol tesislerinden birini alın. Yani alın ve saklayın. Kayıplarınızı geri alın. Çünkü bu ülke İran yüzünden çok şey kaybetti."

Trump'ın eski videosu, ABD'nin İran'da kara harekatına başlayıp başlamayacağının tartışıldığı dönemde viral oldu. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada kara harekatı ihtimalinin dışlanmadığı belirtilmişti.

Haberle İlgili Daha Fazlası