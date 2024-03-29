Meteoroloji bölge bölge uyardı: Şemsiyesiz çıkmayın, sağanak geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 29 Mart Cuma hava durumu raporunu yayımladı. Son tahminlere göre, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun batısı ile Antalya, Kastamonu ve Sinop çevrelerinin sağanak bekleniyor. Güney Ege ve Batı Akdeniz'de ise toz taşınımı alarmı verildi. İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun batısı ile Antalya, Kastamonu ve Sinop çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

TOZ TAŞINIMINA DİKKAT

Sabah ve gece saatlerinde Marmara, İç Ege ve Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor. Güneybatı kesimlerde yer yer toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Rüzgarın genellikle güney, güney kesimlerde kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

ÇIĞ TEHLİKESİ: Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi bulunuyor.

HARİTALARLA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

29 Mart Cuma

30 Mart Cumartesi

31 Mart Pazar

1 Nisan Pazartesi

2 Nisan Salı