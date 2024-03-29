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Haberler > Gündem > Meteoroloji bölge bölge uyardı: Şemsiyesiz çıkmayın, sağanak geliyor

Meteoroloji bölge bölge uyardı: Şemsiyesiz çıkmayın, sağanak geliyor

Düzenleyen: / Kaynak: Ajanslar
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Meteoroloji bölge bölge uyardı: Şemsiyesiz çıkmayın, sağanak geliyor

Gündem Haberleri  / Ajanslar

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 29 Mart Cuma hava durumu raporunu yayımladı. Son tahminlere göre, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun batısı ile Antalya, Kastamonu ve Sinop çevrelerinin sağanak bekleniyor. Güney Ege ve Batı Akdeniz'de ise toz taşınımı alarmı verildi. İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun batısı ile Antalya, Kastamonu ve Sinop çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

TOZ TAŞINIMINA DİKKAT

Sabah ve gece saatlerinde Marmara, İç Ege ve Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor. Güneybatı kesimlerde yer yer toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor. 

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Rüzgarın genellikle güney, güney kesimlerde kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

ÇIĞ TEHLİKESİ: Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi bulunuyor.

HARİTALARLA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

Meteoroloji bölge bölge uyardı: Şemsiyesiz çıkmayın, sağanak geliyor - 1. Resim

29 Mart Cuma

Meteoroloji bölge bölge uyardı: Şemsiyesiz çıkmayın, sağanak geliyor - 2. Resim

30 Mart Cumartesi

Meteoroloji bölge bölge uyardı: Şemsiyesiz çıkmayın, sağanak geliyor - 3. Resim

31 Mart Pazar

Meteoroloji bölge bölge uyardı: Şemsiyesiz çıkmayın, sağanak geliyor - 4. Resim

1 Nisan Pazartesi

Meteoroloji bölge bölge uyardı: Şemsiyesiz çıkmayın, sağanak geliyor - 5. Resim

2 Nisan Salı

 

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Ajanslar
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