Meteoroloji saat vererek uyardı! Yarın havalar nasıl olacak?

Meteoroloji'den son hava durumu tahmin raporu geldi. Raporda hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde olacağı tahmin edilirken, bazı bölge ve illerde belirli saatler için yağış uyarıları yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimleri parçalı ve çok bulutlu, (Samsun hariç) Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Iğdır’ın güneyi, Muş, Bitlis, Van ve Ağrı çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, yurdun iç kesimlerinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Genellikle kuzeyli, öğle saatlerinden sonra Akdeniz kıyıları güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. Güncel Meteorolojik Uyarı Bulunmamaktadır.

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 21°C , 39°C

Az bulutlu ve açık

İSTANBUL 24°C , 34°C

Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ 20°C , 37°C

Az bulutlu ve açık

KOCAELİ 22°C , 35°C

Az bulutlu ve açık

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR 17°C , 33°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ 26°C , 41°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR 26°C , 37°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA 25°C , 39°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 25°C , 37°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA 28°C , 38°C

Az bulutlu ve açık

HATAY 26°C , 34°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA 20°C , 35°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 18°C , 33°C

Az bulutlu ve açık

ÇANKIRI 16°C , 36°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR 17°C , 35°C

Az bulutlu ve açık

KONYA 19°C , 32°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 14°C , 34°C

Az bulutlu ve açık

DÜZCE 18°C , 35°C

Az bulutlu ve açık

SİNOP 22°C , 32°C

Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK 20°C , 30°C

Az bulutlu ve açık

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, akşam ilk saatler ve öğle saatlerinde (Samsun haric) bölgenin kıyı kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 18°C , 34°C

Parçalı ve az bulutlu

ARTVİN 19°C , 27°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, akşam ilk saatler ve öğle saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 22°C , 31°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

TRABZON 24°C , 29°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, akşam ilk saatler ve öğle saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğusunun yer yer çok bulutlu, akşam ilk saatler Van, Ağrı, Bitlis ve Muş çevreleri ile yarın öğle saatlerinden sonra Van ve Ağrı’nın doğusu, Iğdır’ın güney çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 13°C , 27°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS 12°C , 28°C

Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA 17°C , 34°C

Az bulutlu

VAN 13°C , 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam ilk saatler ve yarın öğle saatlerinden sonra doğu ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 23°C , 39°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 26°C , 39°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 26°C , 38°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 28°C , 40°C

Az bulutlu ve açık