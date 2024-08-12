Meteoroloji saat vererek uyardı! Yarın havalar nasıl olacak?
Gündem Haberleri
Meteoroloji'den son hava durumu tahmin raporu geldi. Raporda hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde olacağı tahmin edilirken, bazı bölge ve illerde belirli saatler için yağış uyarıları yapıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimleri parçalı ve çok bulutlu, (Samsun hariç) Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Iğdır’ın güneyi, Muş, Bitlis, Van ve Ağrı çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, yurdun iç kesimlerinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Genellikle kuzeyli, öğle saatlerinden sonra Akdeniz kıyıları güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. Güncel Meteorolojik Uyarı Bulunmamaktadır.
MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE 21°C, 39°C
Az bulutlu ve açık
İSTANBUL 24°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
KIRKLARELİ 20°C, 37°C
Az bulutlu ve açık
KOCAELİ 22°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
AFYONKARAHİSAR 17°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLİ 26°C, 41°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR 26°C, 37°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA 25°C, 39°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 25°C, 37°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA 28°C, 38°C
Az bulutlu ve açık
HATAY 26°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA 20°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 18°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
ÇANKIRI 16°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR 17°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
KONYA 19°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 14°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
DÜZCE 18°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
SİNOP 22°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
ZONGULDAK 20°C, 30°C
Az bulutlu ve açık
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, akşam ilk saatler ve öğle saatlerinde (Samsun haric) bölgenin kıyı kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 18°C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
ARTVİN 19°C, 27°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, akşam ilk saatler ve öğle saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN 22°C, 31°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
TRABZON 24°C, 29°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, akşam ilk saatler ve öğle saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğusunun yer yer çok bulutlu, akşam ilk saatler Van, Ağrı, Bitlis ve Muş çevreleri ile yarın öğle saatlerinden sonra Van ve Ağrı’nın doğusu, Iğdır’ın güney çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 13°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS 12°C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu
MALATYA 17°C, 34°C
Az bulutlu
VAN 13°C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam ilk saatler ve yarın öğle saatlerinden sonra doğu ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 23°C, 39°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 26°C, 39°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 26°C, 38°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 28°C, 40°C
Az bulutlu ve açık