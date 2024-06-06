Meteoroloji son raporunu paylaştı: İşte 5 günlük haritalı tahminler...

Meteoroloji'nin son tahminlerine göre, sıcaklıklar ülke genelinde mevsim normallerinin 4 ila 10 derece üzerinde seyredecek fakat bugün Türkiye'de hava yer yer az bulutlu ve açık olacak. Bazı bölgelerde ise sağanak ve gök gürültülü sağanak beklentisi var.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumuna ilişkin son tahminlerini paylaştı. Buna göre Türkiye genelinin az bulutlu ve açık, zamanla Trakya, Marmara'nın güneyi, İç Ege, Akdeniz ve Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Edirne, Kırklareli, Bilecik, Kütahya, Afyonkarahisar, Eskişehir, Çankırı, Sivas, Bolu, Karabük, Kastamonu, Çorum, Ankara'nın kuzey ve batı çevreleri, Konya'nın batı kesimleri, Çanakkale'nin güneyi, Balıkesir'in batısı, Bursa'nın doğusu, Antalya'nın kuzeybatı ilçeleri (Elmalı ve Korkuteli), Rize'nin iç kesimleri ve Erzurum'un kuzey çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI

Önemli bir değişiklik beklenmiyor, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin 4 ila 10 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Genellikle kuzey yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

MARMARA

Az bulutlu ve açık, zamanla Trakya ve bölgenin güneyinin yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Edirne, Kırklareli, Bilecik, Çanakkale'nin güneyi ve Balıkesir'in batısı ile Bursa'nın doğusunun kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güneyinde yer yer toz taşınımı bekleniyor.

EDİRNE °C, 34°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 30°C

Az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 32°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 31°C

Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimlerinin parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kıyı kesimlerinde yer yer toz taşınımı bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 33°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 39°C

Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu

İZMİR °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 39°C

Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri parçalı bulutlu

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Antalya'nın kuzeybatı çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 43°C

Az bulutlu ve açık, zamanla Toroslar mevkii parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 41°C

Az bulutlu ve açık, zamanla kuzey ve batısı parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzeybatı çevreleri (Korkuteli ve Elmalı ) kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BURDUR °C, 36°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

HATAY °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık, zamanla kuzey ve batı kesimlerinin parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Eskişehir, Çankırı, Sivas, Ankara'nın kuzey ve batı çevreleri ile Konya'nın batı kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 33°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ve batı çevreleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 32°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra batı kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİVAS °C, 31°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimlerinin parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Bolu, Karabük ve Kastamonu çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 31°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 32°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

SİNOP °C, 28°C

Az bulutlu

ZONGULDAK °C, 26°C

Az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimlerinin parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Çorum çevreleri ile Rize'nin iç kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Samsun ve Ordu kıyılarında yer yer pus hadisesi bekleniyor.

ARTVİN °C, 30°C

Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 27°C

Az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde puslu

TOKAT °C, 35°C

Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu

TRABZON °C, 26°C

Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, zamanla kuzeydoğusunun parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Erzurum'un kuzey çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 28°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey çevreleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı

KARS °C, 27°C

Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu

MALATYA °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

VAN °C, 26°C

Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 41°C

Az bulutlu ve açık

5 GÜNLÜK HARİTALI TAHMİN

6 HAZİRAN PERŞEMBE

7 HAZİRAN CUMA

8 HAZİRAN CUMARTESİ

9 HAZİRAN PAZAR

10 HAZİRAN PAZARTESİ