Meteoroloji son tahminleri paylaştı: Yağış yok, sıcaklıklar artıyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 1 Şubat Perşembe günü için hava durumu raporunu yayımladı. Son tahminlere göre Türkiye genelinde sağanak yağış beklenmiyor, hava sıcaklıkları ise birkaç derece artacak. İç bölgelerde pus ve sisin etkili olması beklenirken, Doğu Anadolu için ise çığ, buzlanma ve don uyarısı yapıldı. İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri...

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, yurt genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde Kocaeli, Yalova ve Samsun çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İÇ BÖLGELERDE SİS, DOĞU ANADOLU'DA ÇIĞ

İç ve doğu bölgelerde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı beklenirken, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunuyor.

HAVA SICAKLIKLARI ARTIYOR

hava sıcaklığı, yurt genelinde biraz artacak, batı kesimlerde mevsim normalleri civarında, doğu kesimlerde mevsim normallerinin yer yer altında seyredecek.

Rüzgar, genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı bulutlu 6

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu 9

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 12

Adana: Parçalı ve çok bulutlu 16

Antalya: Parçalı bulutlu 18

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde hafif yağmur ve sağanak yağışlı 9

Trabzon: Parçalı bulutlu 9

Erzurum: Parçalı bulutlu -6

Diyarbakır: Parçalı bulutlu 9

HARİTALARLA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNLER

1 Şubat Perşembe

2 Şubat Cuma

3 Şubat Cumartesi

4 Şubat Pazar

5 Şubat Pazartesi