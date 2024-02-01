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    • Meteoroloji son tahminleri paylaştı: Yağış yok, sıcaklıklar artıyor

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü 1 Şubat Perşembe günü için hava durumu raporunu yayımladı. Son tahminlere göre Türkiye genelinde sağanak yağış beklenmiyor, hava sıcaklıkları ise birkaç derece artacak. İç bölgelerde pus ve sisin etkili olması beklenirken, Doğu Anadolu için ise çığ, buzlanma ve don uyarısı yapıldı. İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri...

    Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    - Güncelleme:
    Meteoroloji son tahminleri paylaştı: Yağış yok, sıcaklıklar artıyor
    Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Hava Durumu, Haber

    Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, yurt genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde Kocaeli, Yalova ve Samsun çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    İÇ BÖLGELERDE SİS, DOĞU ANADOLU'DA ÇIĞ

    İç ve doğu bölgelerde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı beklenirken, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunuyor.

    HAVA SICAKLIKLARI ARTIYOR

    hava sıcaklığı, yurt genelinde biraz artacak, batı kesimlerde mevsim normalleri civarında, doğu kesimlerde mevsim normallerinin yer yer altında seyredecek.

    Rüzgar, genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

    Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

    Ankara: Parçalı bulutlu 6

    İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu 9

    İzmir: Parçalı ve az bulutlu 12

    Adana: Parçalı ve çok bulutlu 16

    Antalya: Parçalı bulutlu 18

    Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde hafif yağmur ve sağanak yağışlı 9

    Trabzon: Parçalı bulutlu 9

    Erzurum: Parçalı bulutlu -6

    Diyarbakır: Parçalı bulutlu 9

    HARİTALARLA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNLER

    Meteoroloji son tahminleri paylaştı: Yağış yok, sıcaklıklar artıyor

    1 Şubat Perşembe

    Meteoroloji son tahminleri paylaştı: Yağış yok, sıcaklıklar artıyor

    2 Şubat Cuma

    Meteoroloji son tahminleri paylaştı: Yağış yok, sıcaklıklar artıyor

    3 Şubat Cumartesi

    Meteoroloji son tahminleri paylaştı: Yağış yok, sıcaklıklar artıyor

    4 Şubat Pazar

    Meteoroloji son tahminleri paylaştı: Yağış yok, sıcaklıklar artıyor

    5 Şubat Pazartesi

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    Meteoroloji Genel MüdürlüğüHava Durumu
    Haberler > Gündem > Meteoroloji son tahminleri paylaştı: Yağış yok, sıcaklıklar artıyor
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