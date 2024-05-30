Meteoroloji son tahminlerini paylaştı: Hem yağış, hem sıcak! 9 kente sarı kod... Cuma başlayacak, salıya kadar artarak devam edecek

Meteoroloji'nin son tahminlerine göre, ülke genelinde hava sıcaklıkları artacak. Sıcaklıklar cuma öğleden sonra başlayacak ve gelecek hafta salı gününe kadar artarak devam edecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumuna ilişkin son tahminlerini yayımladı. Buna göre Türkiye genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Karadeniz kıyıları ile Sakarya, Bilecik, Uşak, Denizli, Afyonkarahisar, Artvin, Ardahan, Kars ve Iğdır çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri ile İç Anadolu’nun kuzeydoğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

9 KENTE SARI KOD

Öte yandan Meteoroloji, 9 kent için sarı kodlu uyarı yaptı. O iller şöyle:

"Amasya, Ankara, Bolu, Çankırı, Çorum, Kastamonu, Tokat, Kırıkkale, Karabük.'

HAVA SICAKLIĞI

Batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, Doğu Anadolu'da 3 ila 5 derece azalacağı tahmin ediliyor. Son hava tahmin raporuna göre kavurucu sıcaklıklar cuma öğleden sonra başlayacak ve gelecek hafta salı gününe kadar artarak devam edecek.

RÜZGAR

Genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri ile İç Anadolu’nun kuzeydoğusunda yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, Bilecik ve Sakarya çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 15°C, 30°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL 17°C, 27°C

Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ 13°C, 29°C

Parçalı bulutlu

KOCAELİ 17°C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, Uşak, Denizli ve Afyonkarahisar çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 10°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Cuma) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ 14°C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR 16°C, 29°C

Parçalı bulutlu

MUĞLA 12°C, 27°C

Parçalı bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Doğu Akdeniz'in yerel olmak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 19°C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) yerel olmak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 19°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri yarın (Cuma) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BURDUR 11°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Cuma) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 18°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yerel olmak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuzeydoğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA 13°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 12°C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA 11°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİVAS 11°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimlerinin yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 11°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE 15°C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP 17°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK 16°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Karadeniz kıyılarının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ARTVİN 16°C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Cuma) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 17°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu

TOKAT 14°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Cuma) öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

TRABZON 17°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Cuma) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Ardahan, Kars ve Iğdır çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 8°C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu

KARS 9°C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 14°C, 31°C

Parçalı bulutlu

VAN 12°C, 25°C

Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 14°C, 35°C

Parçalı bulutlu

GAZİANTEP 15°C, 29°C

Parçalı bulutlu

SİİRT 20°C, 34°C

Parçalı bulutlu

ŞANLIURFA 19°C, 33°C

Parçalı bulutlu