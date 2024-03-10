Meteoroloji uzmanı Orhan Şen'den uyarı! Bahar yağmurları salı günü başlayacak, 5 gün sürecek
Gündem Haberleri / Türkiye Gazetesi
Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, bugünden itibaren Türkiye'nin doğusundaki kar yağışının biteceğini ve yarından itibaren sıcaklıkların 5-6 derece yükseleceğini aktardı. Bahar yağmurlarına dikkat çeken Şen, "Tüm Türkiye'de 4-5 gün görülecek" dedi.
Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, önümüzdeki günlerin hava durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Orhan Şen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Bugün Pazar, Doğu Anadolu'daki kar yağışı gece sonlanacak. Hafta başında sıcaklıklar 5-6 derece yükselecek ve Batı ve Kuzey bölgelerde bahar havası görülecek. Salı gününden itibaren bahar yağmurları önce batıda sonra tüm Türkiye'de 4-5 gün görülecek."