Meteoroloji uzmanı Orhan Şen'den uyarı! Bahar yağmurları salı günü başlayacak, 5 gün sürecek

Düzenleyen: Eda Narin / Kaynak: Türkiye Gazetesi 10 Mart 2024 11:38 - Güncelleme: 10 Mart 2024 11:42 - Güncelleme:

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Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, bugünden itibaren Türkiye'nin doğusundaki kar yağışının biteceğini ve yarından itibaren sıcaklıkların 5-6 derece yükseleceğini aktardı. Bahar yağmurlarına dikkat çeken Şen, "Tüm Türkiye'de 4-5 gün görülecek" dedi.