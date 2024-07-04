Meteoroloji'den sağanak ve fırtına uyarısı! İl il açıkladı: İstanbul, Ankara, İzmir...
Gündem Haberleri / Türkiye Gazetesi
Temmuz ayının ilk günlerinde mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcaklıklar bir nebze olsun kırılacak, birçok bölgede sağanakla birlikte serin hava etkisini hissettirecek. Meteoroloji 4 kent için 'sarı kod' verirken; Ankara, İstanbul ve İzmir için de saat vererek uyardı.
Meteoroloji 4 Temmuz 2024 hava durumu tahminlerini paylaştı, günün sağanak beklenen illeri ve yüksek hava sıcaklıkları belli oldu. Sıcaklıklar batı ve iç kesimlerde azalacak, doğu illerinde ise artacak. Sağanak Marmara, Ege, Akdeniz ve İç Anadolu'nun büyük bölümünde etkisini hissettirecek. İşte günün tahminleri ve detaylar...
4 TEMMUZ 2024 (BUGÜN) HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre; Marmara, Kuzey ve İç Ege, Batı Akdeniz, Batı Karadeniz, Eskişehir, Çankırı, Giresun, Trabzon, Gümüşhane, Bayburt, Erzincan, Erzurum ve Kars çevreleri ile Ankara'nın kuzey ve batı ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklıkları batı ve iç kesimlerde 2-5 derece azalacak, yurdun doğu kesimlerinde 3-5 derece artacak.
Rüzgar ise genellikle güney yönlerden, Marmara ve bu akşam saatlerinde İç Anadolu'nun kuzeyinde kuzey ve batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; yarın İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri ve İç Anadolu’da güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esecek.
4 KENTE SARI KODLU UYARI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ege ve Marmara'da yer alan dört kent için sarı kodlu uyarı verdi. Bu illerde yaşayanların gök gürültülü sağanak sonrası yaşanabilecek sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olması istendi.
İşte sarı kodla uyarı alan iller: Balıkesir, Çanakkale, İzmir ve Manisa.
İL İL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ
ANKARA °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ve batı ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 31°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde Anadolu Yakası, öğle saatlerinden sonra il geneli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR °C, 30°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EDİRNE °C, 31°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 32°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MUĞLA °C, 30°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ADANA °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 30°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 31°C
Parçalı yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
SİVAS °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
BOLU °C, 28°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 31°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON °C, 30°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ERZURUM °C, 28°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS °C, 27°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA °C, 37°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 40°C
Az bulutlu ve açık
Kaynak: Türkiye Gazetesi