Metrelerce yükseklikteki vince çıktı! Nedeni ekmek parası...

- Güncelleme:
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Adıyaman’da bir inşaatta çalışan işçi, parasını alamadığı gerekçesi ile metrelerce yükseklikteki kule vince çıktı. Ekiplerin ikna ettiği işçi vinçten indirildi. 

Adıyaman merkez Varlık Mahallesi’nde yapımı devam eden bir inşaatta çalışan işçi, iddialara göre parasını alamadığı gerekçesiyle kule vince çıktı. Vinçten atlayacağını söyleyen işçi için olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Metrelerce yükseklikteki vince çıktı! Nedeni ekmek parası... - 1. Resim

İKNA EDİLDİ 

Ekiplerin olay yerine gelmesiyle çevrede güvenlik önlemleri alınarak işçi ikna edilmeye çalışıldı. Yapılan görüşmeler sonrası ikna edilen işçi bulunduğu yerden indirildi.

