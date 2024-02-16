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    • Millî Savunma Bakanlığı kaynakları: F-16'ları Türkiye’de üretmek için görüşmelerimiz sürüyor

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Millî Savunma Bakanlığı kaynakları: F-16&#039;ları Türkiye’de üretmek için görüşmelerimiz sürüyor
    Tuzla Piyade Okulu, Haber

    Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    ABD Kongresi’nde resmî bildirim süreci tamamlanan F-16'lar için heyecanlı bekleyiş başladı. MSB kaynakları takvimin haziran-temmuz aylarına plandığını belirtirken, F-16'ların Türkiye’de üretimi için de görüşmelerin sürdüğünü bildirdi.

    YEŞİM ERASLAN'IN HABERİ

    ABD Kongresi’nde resmî bildirim süreci tamamlanan 40 adet F-16 Blok-70 ve 79 adet F-16 uçağının Viper modernizasyonu ile muhtelif diğer malzemelerin temini süreciyle ilgili bilgilendirme yapıldı.

    F-16 satış paketine ilişkin talep mektubu gelince görüşmelerin başlayacağını ifade eden MSB kaynakları “Şubat sonuna kadar taslak ‘Teklif ve Kabul Mektupları’nın tarafımıza iletilmesi beklenmekte. ABD yetkilileri ile birlikte projeye son hâlinin verilmesinin ardından da haziran-temmuz aylarında takvimin yürürlüğe girmesi planlanıyor” dedi. Türkiye’nin daha önce F-16 ürettiğini hatırlatan kaynaklar “Üretim kabiliyetimizi hâlâ koruyoruz. Modernizasyon faaliyetlerinin ve tedarik edilecek uçakların üretim işlemlerinin ülkemizde gerçekleştirilmesi yönünde temaslarımız devam etmekte” diye konuştu.

    ASKERLİĞİN TEMELİ DİSİPLİN

    MSB kaynakları, Tuzla Piyade Okulunda meydana gelen olay hakkında yürütülen soruşturma ile ilgili son durumla ilgili olarak da bilgi verdi.

    Kaynaklar “Disipline aykırı her olay ve durumda olduğu gibi, adli soruşturmaya ilave olarak derhâl idari soruşturma başlatılmış ve bu kapsamda, olaya karışan ve Yüksek Disiplin Kuruluna sevk edilen personel hakkında ‘Silahlı Kuvvetlerden ayırma’ kararı verilmiştir. Hadiseye dair adli süreçten elde edilecek belge ve bilgilere göre diğer süreçler işletilecek. Binlerce yıllık köklü bir geçmişe ve geleneğe sahip kahraman ordumuzun ve askerliğin temeli disiplin üzerine kurulmuştur. Askerî disipline aykırı ve hiyerarşiyi bozan, bozabilecek hiçbir kişi, olay ve duruma müsamaha gösterilmemektedir” ifadesini kullandı. 

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Haberler > Gündem > Millî Savunma Bakanlığı kaynakları: F-16'ları Türkiye’de üretmek için görüşmelerimiz sürüyor
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