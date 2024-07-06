MIT Ekonomi Profesörü Daron Acemoğlu Türkiye'deki sadece birkaç şirketin yapay zekaya hazır olduğunu söyledi

MIT Ekonomi Profesörü Daron Acemoğlu, yapay zekanın geldiği nokta hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. ABD Başkanı Biden döneminde ABD senatörlerinin yapay zekaya daha çok önem verdiğini belirten Acemoğlu, Türkiye'de ise sadece birkaç şirketin ve politikacının yapay zekaya hazır olduğunu söyledi.

MIT Ekonomi Profesörü Daron Acemoğlu, yapay zekanın otomasyona ve küresel büyümeye katkısını değerlendirdi. Bloomberg HT'ye konuk olan Acemoğlu, yapay zekânın her açıdan hayatımızı değiştirecek bir teknoloji olduğunu belirttiği değerlendirmesinde, bu konu hakkındaki konuşmaların ve tartışmaların öneminin çok fazla olduğunu kaydetti.

ChatGTP’nin çıkmasından sonra hem yatırımda hem de ilgide bir patlama olduğunu söyleyen Acemoğlu, yapay zekânın hayatımıza nasıl pozitif etki yapabileceğini tartışmamız gerektiğini belirtti.

TÜRKİYE'DE ŞİRKETLER VE POLİTİKACILAR YAPAY ZEKAYA HAZIR MI?

Acemoğlu, 2019’da tüm Amerikan şirketlerinin teknoloji kullanımını irdelediklerini ve o dönem ABD’de yapay zekâya yatırım yapan şirketlerin oranının sadece yüzde 1,5 olduğunu açıkladı. “Yapay zekâda zaten yatırımı olan büyük şirketler başarılı olacak” diyen Acemoğlu, bu durumun hâlihazırda gelişmiş olan şirketlerin daha da büyümesine yol açacağını ve böylelikle eşitsizliğin artıracağını kaydetti. Öte yandan Acemoğlu, bu şirketlerin yapay zekâyı kullanıp sağlık sektörü gibi kendi alanları dışındaki alanlara girmeye çalışacağının da altını çizdi. Acemoğlu, ülkelerin yapay zekâ yarışı hakkında şu ifadeleri kullandı: