Motosiklet üzerinde epilepsi krizi geçirdi! Otobüsün altında kalmaktan son anda kurtuldu

Şişli'de motosiklet üzerinde epilepsi krizi geçiren genç, İETT otobüsünün önüne düştü. Genci son anda fark eden şoför adeta facianın önüne geçerken, şoförün ani fren yapması ile zincirleme kaza meydana geldi.

İstanbul Şişli'de saat 14.30 sularında Mehmet Şanverdi (24), arkadaşı Emre Akman’ın sürdüğü motorun arkasında seyrediyordu. Sürüş esnasında kask takmadığı öğrenilen Şanverdi, epilepsi krizi geçirdi ve motosikletten yere düştü.

O esnada İETT otobüsü şoförü M.K. yere düşen Şanverdi’yi son anda fark ederek ani fren yaptı. Bu sırada otobüse çarpmamak için manevra yapan bir başka motosikletli, seyir halindeki kamyonete çarptı. Yaşanan olayda yaralanan olmazken, epilepsi krizi geçiren Mehmet Şanverdi kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Kazaya karışan kamyonetin sürücüsü, olayı görüntüleyen basın mensuplarına tepki göstererek tehditler savurdu.

"SESİ DUYUNCA ÇEKTİM KENARA YARDIMA KOŞTUM"

İkinci kazaya şahit olan ve yardıma koşan Feyzullah Geçim, "Ben motosikletimle seyir halindeyken arkamdaki motosikletin çarptığı arabanın bir önündeydim. Olayı görmedim, sesi duyunca çektim kenara yardıma koştum. Motosikletlinin parmağı kesilmiş başka bir şeyi yok. Otobüs ani fren yaptı. O sırada motosiklet de arkadan vurdu. Motorcu aradan girmek istedi. Araç fren yapınca arabanın arkasına çarptı ve yere düştü" dedi.

"EPİLEPSİ NÖBETİ GEÇİRİP ARKAMDA BAYILMIŞ"

Arkadaşının seyir halindeyken kriz geçirdiğini söyleyen Emre Akman, "Yolda seyir halinde arkadaşımla beraber geliyorduk. Kendisi epilepsi nöbeti geçirip arkamda bayılmış. Yere düştü. Arkadaşım da hastanede durumu iyi" diye konuştu.

"MOTORDAN DÜŞÜNCE KAFASINI YERE VURMUŞ"

Şanverdi’yi ezmekten son anda kurtulan İETT şoförü ise yaşananları şöyle anlattı:

"Ben son anda fark ettim. Yolcular bağırdı, ben de durdum. Şu anda başka bir şey yok. Polis arkadaşlar görüştü şu an durumu iyi. Herhangi bir sıkıntısı yok. Motordan düşünce kafasını yere vurmuş. Tedbir amacıyla hastaneye götürüldü. Ben görmedim. Arabanın altına girmedi yani durduğumda yan taraftaydı. Araba geçerken çarpmış olabilir belki ama ben görmedim bilmiyorum."