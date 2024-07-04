İETT otobüsünde kavga! Yaka paça birbirlerine girdiler
Düzenleyen: Sinem Eryilmaz / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Yaşam Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Pendik'te İETT otobüsünde yolcular arasında 'yer kavgası' çıktı. Taraflar yaka paça birbirine girerken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
İstanbul'da toplu taşıma araçlarında kaos devam ediyor. Zaman zaman şoför ile yolcular arasında çıkan kavgalar gündeme gelirken, bu kez birbirine giren taraf yolcular oldu.
Olay, sabah saatlerinde Pendik'te yaşandı. İddiaya göre 'KM-23' hatlı İETT otobüsü Çamçeşme durağına yanaştığı sırada otobüsteki yolcular ile otobüse binmek isteyen yolcular arasında 'yer tartışması' çıktı.
YAKA PAÇA BİRBİRLERİNE GİRDİLER
Tartışmanın büyüdü, yolcular yaka paça birbirine girdi. Kavga nedeniyle otobüs bir süre yoluna devam edemedi.
Yaşanan tartışma anları bir vatandaşın cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.
Düzenleyen: Sinem Eryilmaz - Yaşam
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı