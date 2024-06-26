İETT otobüsü 4 araçlık kazaya neden oldu! Şoför hakkında şoke eden iddia

Düzenleyen: Ahmet Öksüz / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 26 Haziran 2024 10:10 - Güncelleme: 26 Haziran 2024 10:40 - Güncelleme:

Kağıthane, İett, Kaza, Haber

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İETT otobüslerinin kazalarına bir yenisi de Kağıthane'de eklendi. Otobüs sürücüsünün direksiyon başında uyuduğu iddia edilirken, 4 araçlık kazada ölen ya da yaralanan olmadı.