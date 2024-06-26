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İETT otobüsü 4 araçlık kazaya neden oldu! Şoför hakkında şoke eden iddia

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Kağıthane, İett, Kaza, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İETT otobüslerinin kazalarına bir yenisi de Kağıthane'de eklendi. Otobüs sürücüsünün direksiyon başında uyuduğu iddia edilirken, 4 araçlık kazada ölen ya da yaralanan olmadı.

Kağıthane'de yokuş yukarı çıktığı esnada şoförün direksiyon başında uyuduğu iddia edilen İETT otobüsü, park halindeki 4 araca çarptı.

YOKUŞ YUKARI ÇIKARKEN UYUDU İDDİASI

Kaza, dün saat 06.20 sıralarında Kağıthane Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sabah saatlerinde Eyüpsultan Alibeyköy-Şişli seferini yapan 50C hat numaralı İETT otobüsünün sürücüsü Nizamettin E., yokuş yukarıya çıktığı esnada direksiyon başında uyudu.

Kontrolden çıkan otobüs, yol kenarında park halinde olan araçlara çarparak durabildi. Kazada 4 araç hasar görürken, ölen ya da yaralanan olmadı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, sürücü Nizamettin E.'nin ifadesini almak üzere emniyete götürdü. Olay yerinde inceleme yapan polis tutanak tutarken, otobüs ve araçlar olay yerinden götürüldü.

Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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