İETT'den şoförlere vatandaşa nefes aldıracak 'klima' talimatı

Maltepe'de İETT otobüsü yine yolda bıraktı! Bir anda motor kısmından dumanlar yükseldi

Maltepe'de İETT otobüsü yine yolda bıraktı! Bir anda motor kısmından dumanlar yükseldi

Yaz mevsiminin gelmesi ve hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde seyretmesi ile toplu taşımalarda klima sorunu patlak verdi. Harekete geçen İETT, şoförlerine 'klima açma' talimatı verildi.

Yaz mevsimi geldi, sıcaklıklar arttı. Mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcaklıklar özellikle toplu taşıma kullanan vatandaşları bunaltıyor. İstanbul trafiğinde İETT otobüslerinde zaman zaman açılmayan klimalar ise yolcular ile sürücüler arasında tartışmaya neden oluyor.

Sıcaklıkların mevsim normalleri üzerinde seyretmesi ve vatandaşlardan gelen şikayetler üzerine İETT'den toplu ulaşım araçlarıyla ilgili yeni bir hamle geldi.

"KLİMALAR AÇIK OLSUN" TALİMATI

Görevlilere verilen talimatlara göre; bundan sonra tüm araçlarda klimaların açık olması istendi. Böylelikle toplu taşıma kullanan vatandaşlar biraz olsun rahatlayacak ve daha konforlu bir ulaşıma sahip olacak.

DENETİMLER BAŞLADI

Ayrıca toplu ulaşım araçlarındaki klima açılmasıyla ilgili denetimlerin başladığı da aktarıldı. Gün içerisinde klima denetimine çıkan ekipler, yeterli randımanda çalışmayan otobüslere gerekli cezai işlem uyguluyor.

Konuya ilişkin Milliyet'ten Eren Aka'ya konuşan İETT Genel Müdürü İrfan Demet, şu ifadeleri kullandı:

"Yaklaşık 6 bin 500 araçlık bir filomuz var. Yarısı Özel Halk Otobüsü olan bu filonun yaz aylarında da maksimum konforla hizmet vermesi için ekiplerimiz sürekli denetim yapıyor.

Kliması kapalı ya da yeterli randımanda çalışmayan otobüslere gerekli cezai işlemi uyguluyoruz. Klimalar denetleniyor dedim; ancak şunu da unutmamak gerekiyor. Özellikle sıcak yaz günlerde otobüslerin her 3-4 dakikada bir durağa yanaşması ve tüm kapılarının açılması sebebiyle içeriye yeniden sıcak hava giriyor. Bu durumda araçta klimalar tam randımanlı çalışsa dahi yolcunun istediği soğukluğa ulaşması mümkün olmayabiliyor.

İstanbullulara bir çağrım var: Araçlarımızda yaşadıkları en ufak bir aksiliği bile lütfen bizlere bildirsinler. Tüm araçlarımız gerek kameralarla, filo yönetim merkezinden anlık olarak gerekse saha ekiplerimizle denetleniyor."