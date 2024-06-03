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Maltepe'de İETT otobüsü yine yolda bıraktı! Bir anda motor kısmından dumanlar yükseldi

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Güncel Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İstanbul'un Maltepe ilçesinde seyir halindeyken motor kısmından dumanlar yükselen İETT otobüsü, görevini tamamlayamadı. İstanbulluları bir kez daha hayal kırıklığına uğratan İETT'ye tepkiler her geçen gün büyüyor.

Maltepe'de seyir halindeki İETT otobüsünün motor kısmında çıkan yangın nedeniyle dumanlar yükselmeye başladı. Olayda ölen veya yaralanan olmazken otobüsün içindeki yolcular tahliye edildi.

Yangın, dün Maltepe İlçesi, Ertuğrul Gazi Caddesi üzerinde dün saat 14.00 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, İETT'ye ait bir otobüs seyir halindeyken otobüsün motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı.

Dumanlar ve kıvılcımlar bir anda artınca aracın şoförü yangın tüpüyle müdahale etti. Çevredeki vatandaşlar tarafından itfaiye ekiplerine haber verildi.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri motor kısmında yanma olan otobüsü söndürdü. Olayda can kaybı olmazken otobüs kullanılamaz hale geldi.

Maltepe'de İETT otobüsü yine yolda bıraktı! Bir anda motor kısmından dumanlar yükseldi - 1. Resim

Düzenleyen:  - Güncel
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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