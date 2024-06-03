Maltepe'de İETT otobüsü yine yolda bıraktı! Bir anda motor kısmından dumanlar yükseldi

Düzenleyen: Ahmet Öksüz / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 3 Haziran 2024 10:08 - Güncelleme: 3 Haziran 2024 10:21 - Güncelleme:

Güncel Haberleri / İhlas Haber Ajansı

İstanbul'un Maltepe ilçesinde seyir halindeyken motor kısmından dumanlar yükselen İETT otobüsü, görevini tamamlayamadı. İstanbulluları bir kez daha hayal kırıklığına uğratan İETT'ye tepkiler her geçen gün büyüyor.