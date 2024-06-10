İETT'ye yeni hatlar ekleniyor! TM13, 50F, 50H, 50M, 50Z, 50AB ve 50AT 24 Haziran'da hizmete açılacak

İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri tarafından uygulamaya koyulacak olan yeni hatlar gündeme gelirken vatandaşlar güzergahını araştırmaya başladı. Nereden geçiyor, durakları nedir merak edilirken İETT tarafından yeni hatların duyurusu yapıldı.

10 Haziran günü yapılan duyuruyla beraber dahil olacak olan yeni hatlar belli oldu. Yeni 7 hat hizmete girerken vatandaşlar ne zaman açılacak, nerelerden geçiyor araştırmaya başlarken detayları henüz paylaşılmadı.

TM13, 50F, 50H, 50M, 50Z, 50AB ve 50AT NE ZAMAN AÇILACAK?

Hatlar, 24 Haziran 2024 tarihinde kullanıma açılacak. Resmi internet sitesinde yer alan bilgiler şöyle:

DURAKLARI VE GÜZERGAHLARI

İETT tarafından duyurulan yeni hatların güzergahları henüz tam olarak belli olmazken yer alan duyuruda ilk ve son duraklar paylaşıldı.

TM13 Eyüpsultan-Gop-Alibeyköy

50F Alibeyköy-4.Levent Metro

50H Alibeyköy-H.Osman Metro

50M Alibeyköy-Mecidiyeköy

50Z Alibeyköy-Zincirlikuyu

50AB Mescid-i Selam-Alibeyköy

50AT Cebeci-Gazi-Alibeyköy.