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Beykoz'da İETT otobüsü yandı: Yolcular tahliye edildi

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Beykoz, İett, Yangın, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Beykoz'da İETT otobüsünün motor kısmında çıkan yangın korkuttu. Dumanların yükseldiği otobüste yolcular tahliye edildi. 

Yangın Beykoz Kavacık Dörtyol'da saat 13.30 sıralarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Üsküdar - Beykoz arasında sefer yapan 15 KÇ numaralı İETT otobüsünün motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı.

Yolcuların ve otobüsü kullanan şoförün dumanı fark etmesiyle birlikte, otobüsteki tüm yolcular aşağıya indirildi. Otobüs şoförü tarafından çıkan yangın, yangın tüpüyle söndürülmeye çalışılsa da dumanlar tüm motoru sardı.

Çevredeki vatandaşlar tarafından itfaiye ekiplerine haber verildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri otobüsteki yangını kısa sürede söndürdü. Otobüsün motor kısmı kullanılamaz hale geldi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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