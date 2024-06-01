MSB: Zeytin Dalı bölgesinde tespit edilen 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Düzenleyen: Kübra Şenal / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Gündem Haberleri / Türkiye Gazetesi
Milli Savunma Bakanlığının resmi X hesabından Zeytin Dalı bölgesinde tespit edilen 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildiği duyuruldu.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), paylaşımında Zeytin Dalı bölgesinde 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Paylaşımda "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizin terör ve teröristle mücadelesi gece gündüz, dağ bayır demeden kararlılıkla devam ediyor." ifadeleri kullanıldı.
Düzenleyen: Kübra Şenal - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi