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Haberler > Gündem > MSB: Zeytin Dalı bölgesinde tespit edilen 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

MSB: Zeytin Dalı bölgesinde tespit edilen 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Milli Savunma Bakanlığının resmi X hesabından Zeytin Dalı bölgesinde tespit edilen 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildiği duyuruldu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), paylaşımında Zeytin Dalı bölgesinde 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Paylaşımda "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizin terör ve teröristle mücadelesi gece gündüz, dağ bayır demeden kararlılıkla devam ediyor." ifadeleri kullanıldı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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