Nisan yağmurları barajlara yaradı: İşte İstanbul'da son durum

İstanbul'da cumartesi günü etkili olan sağanak yağış barajlara yaradı. İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranları, İSKİ'nin verilerine göre yüzde 83.1 oldu.

Kurak bir kış geçiren İstanbul'da cumartesi günü etkili olan sağanak yağış barajlara yaradı. Barajlardaki doluluk oranı yüzde 83.1'e yükseldi.

Barajlardaki en yüksek su miktarı yüzde 92.4 ile Ömerli Barajı, en düşük su miktarı ise yüzde 61.18'le Sazlıdere Barajı oldu.

ALİBEY BARAJI'NDA SEVİNDİREN MANZARA

Su seviyesi inişli çıkışlı olan Alibey Barajı'nın doluluk oranı yüzde 67.56 oldu. Su seviyesinin yükselmesiyle birlikte Moğlova Kemeri'nin ayaklarının bir kısmını kapandığı görüldü.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine İstanbul barajlarındaki doluluk oranları şöyle: