Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
 •      
Seçim
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • Seçim
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer

    • Ocak ayında yağış bereketi: Yüzde 100'den fazla arttı

    Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
    - Güncelleme:
    Ocak ayında yağış bereketi: Yüzde 100&#039;den fazla arttı

    Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Türkiye'de geçen yıl kurak geçen sonbahar ve kış aylarının ardından yeni yılın ilk ayından sevindiren veriler geldi. Meteorolojiye göre, 2024 Ocak ayında yağışlar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 100'den fazla arttı. En fazla yağışı 226,4 kilogram ile Rize aldı.

    Türkiye'de kurak geçen sonbahar ve kış ayları ile birlikte geçen yıl yağışlar mevsim normallerinin altında kaldı. Ülkenin birçok bölgesinde alarm vermeye başlayan barajlar 'su kıtlığı' endişesine neden oldu. İklim krizi nedeniyle hala mevsim normallerinde seyretmeyen geçişler devam etse de Meteoroloji Genel Müdürlüğünden sevindiren veriler geldi.  

    OCAK AYINDA YÜZDE 100'DEN FAZLA ARTIŞ

    Meteorolojinin 2024 Ocak Ayı Alansal Yağış Raporu'ndaki bilgilere göre, 1991-2020 döneminde ocak ayında 69,8 kilogram olan yağış normali, bu yılın ocak ayında 87,5 kilogram ölçüldü. Böylece, Türkiye geneli ocak ayı yağışları normaline (1991-2020) göre yüzde 25, 2023'ün ocak ayı yağışlarına kıyasla da yüzde 100'den fazla artış gösterdi.

    3 İLDE REKOR 

    Geçen ay, Ege ve Akdeniz bölgeleri hariç tüm bölgelerde yağışlar artarken, en fazla artış yüzde 68 ile Doğu Anadolu Bölgesi'nde görüldü.

    Yağışlar özellikle Doğu Anadolu Bölgesi'nin güney kesimlerinde yüksek oranda artarken, Giresun, Ağrı, Van, Bitlis, Siirt, Şırnak, Hakkari ve Diyarbakır çevrelerinde yüzde 100'ün üzerinde artışlar kaydedildi.

    Hakkari, Siirt ve Şırnak son 64 yılın en yüksek, Van ve Bitlis ise en yüksek ikinci ocak ayı yağışını aldı. Normallerine göre Antalya'nın batısı, Aydın, Denizli, Burdur ve Afyonkarahisar çevrelerinde yağışlar yüzde 40'ın üzerinde azaldı.

    RİZE'YE 226,4 KİLOGRAM YAĞIŞ

    En fazla yağış 226,4 kilogram ile Rize, en az yağış 33,9 kilogram ile Kars'ta ölçülürken, normaline göre en fazla azalma yüzde 30 ile Denizli'de kaydedildi.

    Türkiye genelinde uzun yıllar ocak ayısı ortalaması 15,4 yağışlı günken, yağışlı gün sayısı İstanbul çevresi, Kocaeli, Sakarya, Kastamonu, Giresun, Rize, Artvin sahil şeridi ile Bitlis ve Siirt çevrelerinde 20-25 gün aralığında, Denizli ve Uşak çevrelerinde ise yer yer 10 günün altında ölçüldü.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    Haberler > Gündem > Ocak ayında yağış bereketi: Yüzde 100'den fazla arttı
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    İsrail 26 Şubat'ta katliamların hesabını verecek: Türkiye Uluslararası Adalet Divanı'nda Gazzelilerin hakkını arayacak! - Gündemİsrail, katliamların hesabını verecekHastanelerin acil servislerinde kalıyordu: Bakanlık kimsesiz kanser hastası için harekete geçti - GündemBakanlık kimsesiz kanser hastası için harekete geçtiErdoğan'dan, Baltacı için AK Parti İstanbul İl Başkanlığına taziye ziyareti - GündemErdoğan'dan, Baltacı için AK Parti İstanbul İl Başkanlığına taziye ziyaretiDüzce kuvvetli rüzgara teslim! 4 metrelik dev dalgalar sahili dövdü - GündemDüzce'de 4 metrelik dev dalgalar sahili dövdüBilim insanları 'göçük' sahasında: Heyelan riski ve siyanür tehlikesi ne durumda? - GündemHeyelan riski ve siyanür tehlikesi ne durumda?Onlarca polisin içinde kadın cinayeti! Komiser yalın ayak kaçarken yakalandı - GündemOnlarca polisin içinde kadın cinayeti!Dehşete düşüren kaza! Tofaş kağıt gibi katlandı - GündemDehşete düşüren kaza! Tofaş kağıt gibi katlandıMarmara'da batan geminin yeni görüntüleri ortaya çıktı - GündemFaciadan hemen öncesi...Hangi sandıkta oy kullanacağım? e-Devlet sandık sorgulama ekranı erişime açıldı - GündemOy sandıkları erişime açıldı: YSK'dan seçmene uyarıYaşlı adam, evinde çıkan yangında yanarak can verdi - GündemYaşlı adamın feci sonu! Alevlerin arasında kalarak can verdi
    Sonraki Haber Yükleniyor...