Arnavutköy'de okul müdürünü ‘zehirlediği’ iddia edilen temizlik görevlisinin arkadaşı ve ablası konuştu. Temizlik görevlisinin çalıştığı süre boyunca mobbinge maruz kaldığını söyleyerek ‘komplo’ kurulduğunu öne sürdüler. İddiaya göre müdür olayı yumuşatıp 2 gün sonra şikayetçi oldu.

Arnavutköy'de Şeyh Şamil İlköğretim Okulu'nda görevli temizlik görevlisi Züfre S.'nin okul müdürü Y.B.'yi yemeğinin içerisinde çamaşır suyu koyarak zehirlemeye çalıştığı iddia edilmişti. Korkunç iddianın ardından Züfre S. tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

MÜDÜRÜN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Okul Müdürü Y.B.'nin ifadesi ortaya çıktı. Y.B.'nin ifadesinde, "Züfre S. isimli şahıs bana ve okul yönetimine yapılan yemeğe çamaşır suyu koyarak bizim hayatımıza kast etmiştir. Canımıza kast eden Züfre S. isimli şahıstan davacı ve şikayetçiyim" dedi.

Öte yandan okul önüne gelen Züfre S.’nin yakınları açıklamalarda bulundu.

“MOBBİNG UYGULAMAYA BAŞLADILAR”

Züfre S.'nin eski çalışma arkadaşı Gizem Yılmaz, şunları söyledi:

Arkadaşımızdan bildiğimiz kadarıyla, kadrolu olduğu için çalışmalarını mı istemiyorlardı, ne yapıyorlardı bilmiyoruz ama sürekli mobbing uygulamaya başladılar. Arkadaşımız da gidip şikâyet etti. Şikâyetten sonra müfettişler gelip gitmeye başladı. Bu olaydan sonra araları ister istemez gerginleşti.

"KAMERA KAYITLARI NEREDE?"

Okulda neden yemek yapıldığını sorgulayan genç kadın “Müdür Bey ‘Ben gözümle gördüm' demiş. Eğer gerçekten gördüyse, kamera da müdür beyin gördüğünü görmüştür. Peki kamera kayıtları nerede? Neden açıklanmıyor? Tüm kamera kayıtlarının ortaya çıkmasını istiyoruz” dedi.

“TUZAK KURDULAR”

Tutuklanan Züfre'nin ablası Ayşe Kaplan ise olayı şöyle anlattı:

Kardeşim mutfakta kendine kahvaltı hazırlıyormuş. Eti oraya koymuşlar, üç saat boyunca kimse yanaşmamış. Yukarıda müdür kameraya çekiyor; fotoğrafını, videosunu alıyor. Kardeşim dönerken izliyormuş. Çamaşır suyu şişesini de oraya koyuyorlar. Temizlik personeli gelip ‘Yemek çok acayip kokuyor, çamaşır suyu kokuyor' diyor. Müdürüne haber veriyorlar. Müdür gelip ‘Evet, çamaşır suyu var' diyor. Züfre de ‘Ne diyorsunuz hocam? Polisi çağırın, tutanak tutulsun, aklanayım' diyor. Müdür ise olayı yumuşatmaya çalışıp geçiştiriyor. İki gün böyle oyalıyorlar. Sonra videoları karakola götürüyor.

Kız kardeşine daha önce kumpas kurulduğunu öne süren Ayşe Kaplan “Yeni personellerle birlikte kardeşime tuzak kurdular" dedi.

