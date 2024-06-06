Okula bir kez bile gitmeyen yabancı uyruklulara karne verilecek mi? Sosyal medyada gündem olan iddiaya açıklama geldi

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Sözcü gazetesinde 1 Haziran'da 'MEB gölge öğrencilere karne verecek' başlığıyla yayımlanan haberi yalanladı. Açıklamada, "Sınıf geçemeyen öğrenciye diploma düzenlenmesi de söz konusu değildir" denildi.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı basın yayın organlarında yer alan ve sosyal medyada paylaşılan, “Milli Eğitim Bakanlığı, okullarda gölge sınıfı oluşturup yılda bir kez bile okula gelmeyen yabancı uyruklu öğrencilere karne verecek” iddiasının doğru olmadığını açıkladı.

DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 2023-2024 eğitim öğretim yılının ilk döneminde İstanbul’daki çeşitli okullardan nakil olarak 12 yabancı uyruklu öğrenci geldiği bilgisi paylaşıldı.

'ASILSIZ İDDİALARA İTİBAR ETMEYİNİZ'

Açıklamanın devamında şu ifadeler kullanıldı:

"Nakil geldikten sonra sürekli devamsızlık yapan öğrenciler için bugüne kadar hiçbir not girişi yapılmamıştır. Söz konusu öğrencilere karne düzenlemesi yapılması da söz konusu değildir.

İlgili öğrenciler, E-Okul sisteminde kayıtlı oldukları için sistem üzerinde sınıf tekrarı yazan boş karneler görünebilmektedir.

İlk dönem not almamış ve bugüne kadar herhangi bir not verilmemiş öğrencilerin 12. sınıf puanları oluşmayacağı için sınıf geçmeleri mümkün değildir.

Sınıf geçemeyen öğrenciye diploma düzenlenmesi de söz konusu değildir.

Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz."