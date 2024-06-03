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Öldürüp zeytin bahçesine attılar! Cinayetin sebebi: 3 bin 500 TL

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Adana'da 17 yaşındaki bir çocuk, 3 bin 500 TL uğruna canından oldu. Alacağını istediği için 3 kişi tarafından acımasızca darp edilip öldürülen gencin cesedi zeytin bahçesinde bulundu.

28 Mayıs günü Sarıçam ilçesine bağlı Hekim Köy Bulvarı’nda meydana gelen olayda bir genç adeta sudan sebeple canından oldu. İddiaya göre, 17 yaşındaki Muhammet Emin Beyazgeyik, 3 bin 500 TL borç verdiği 23 yaşındaki Ulaş Göl, Ali Kılıç (23) ve Erkan Ağuş (21) ile buluştu. Beyazgeyik, bu şahısların aracına bindi.

Öldürüp zeytin bahçesine attılar! Cinayetin sebebi: 3 bin 500 TL - 1. Resim

ÖLDÜRÜP CESEDİNİ ZEYTİN BAHÇESİNE ATTILAR

Parasını almak isteyen Beyazgeyik ve şahıslar arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Erkan Ağuş, otomobilin içerisinde Beyazgeyik’e tabanca ile defalarca ateş açtı. Karnından 2, bacağından 1 ve göğsünden 4 isabet alan Beyazgeyik aracın içerisinde hayatını kaybetti. Şüpheliler, çocuğun cesedini ise olayın yaşandığı yerin 20 kilometre uzağındaki Sarıçam ilçesine bağlı Hocalı Mahallesi’nde bir zeytin bahçesine atarak kaçtı.

Öldürüp zeytin bahçesine attılar! Cinayetin sebebi: 3 bin 500 TL - 2. Resim

CİNAYET DEDEKTİFLERİ DEVREYE GİRDİ

İhbar üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarını ve KGYS görüntülerini izleyerek cesedin atıldığı yeri tespit etti. Ardından Muhammet Emin Beyazgeyik’in cesedine ulaşıldı. Yapılan çalışmalar neticesinde polisler, Ulaş Göl (23), Ali Kılıç (23) ve Erkan Ağuş'u (21) yaptığı operasyonla yakaladı.

Öldürüp zeytin bahçesine attılar! Cinayetin sebebi: 3 bin 500 TL - 3. Resim

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli de çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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