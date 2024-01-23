Önce havaya sonra bacağa kurşun! Güpegündüz dehşet kamerada

23 Ocak 2024 16:24 - Güncelleme Tarihi: 23 Ocak 2024 16:24

Bireysel silahlanma, cezaların etkin ve caydırıcı olmaması nedeniyle sokaklar Teksas'a döndü. Her geçen gün yaşanan silahlı saldırıların son adresi İstanbul oldu.

İddiaya göre, Mikail D., daha önce aralarında alacak verecek meselesi bulunan Semih K.’yı yolda başka bir araç içerisinde gördü. Mikail D., silahla birlikte araçtan inerek önce havaya sonra da Semih K.’ya ateş etmeye başladı. O anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Yaralanan Semih K. hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olay sonrası çevrede güvenlik önlemi alarak incelemelerde bulundu.

SUÇ MAKİNESİ ÇIKTILAR

Öte yandan, yaralanarak hastaneye kaldırılan Semih K.’nın 9 adet suç kaydı bulunduğu ve olay esnasında üzerinden 3,11 gram uyuşturucu madde çıktığı, olayı gerçekleştirdikten sonra olay yerinden kaçan zanlı Mikail D.’nin ise daha önceden 17 adet suç kaydının olduğu öğrenildi.

Polis, olay sonrası kaçan zanlı Mikail D.’nin, yakalamak için çalışma başlattı.