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Otomobil bisikletli çocuğa çarptı: Feci kaza anları kamerada

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Tekirdağ Çerkezköy-Çorlu yolunda yolun karşısına geçmeye çalışan bisikletli çocuğa otomobil çarptı. Kazada 15 yaşındaki çocuk ağır yaralandı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Çerkezköy istikametinden Çorlu istikametine seyir halinde olan Z.B. idaresindeki 59 AJK 969 plakalı otomobil, bisikleti ile yolun karşısına geçmek isteyen 15 yaşındaki M.A. adlı çocuğa çarptı.

Olayda ağır yaralanan M.A.'nın yardımına ilk olarak çevredeki vatandaşlar koştu. Kanlar içinde kalan yaralı çocuk, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza sonrası bisiklet parçalara ayrılırken, sürücü Z.B. ise ifadesi alınmak üzere Gazi Polis Merkezine götürüldü. Kaza anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansırken, polis ekipleri kazayla ilgili araştırma başlattı.

 

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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