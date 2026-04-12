CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Nevşehir mitinginde beklemediği bir protestoyla karşılaştı. Konuşma öncesi miting alanını selamlayan Özel, karşısındaki binaya asılan dev pankartı fark edince küplere bindi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Millet İradesine Sahip çıkıyor" mitingi kapsamında Nevşehir’de Milli İrade Caddesi’nde vatandaşlara hitap etti. Özel’in konuşma yapmak üzere kürsüye çıkmasının ardından, kimliği henüz tespit edilemeyen kişiler tarafından yüksek bir binaya asılan pankart mitinge damga vurdu.

Özgür Özel'e pankart şoku! Nevşehir'de Akın Gürlek sürprizi

Pankartta “Özgür burası Nevşehir! Sizde Silivri’nin arsızları, Uşak’ın pavyonları; bizde yiğitlerimizin düşmana ‘Akın’ları, Reisin ‘Gürlek’ aslanları meşhurdur” ifadeleri yer aldı.

Özgür Özel’e pankart şoku! Nevşehir’de Akın Gürlek sürprizi

YÖNETİCİLERİ AZARLADI!

Görgü tanıklarının aktardığına göre Özgür Özel, pankartı fark ettikten sonra oldukça sert tepki verdi. İddiaya göre Özel, yanında bulunan parti yöneticilerine dönerek bu duruma nasıl izin verildiğini sorguladı.

Özgür Özel’e pankart şoku! Nevşehir’de Akın Gürlek sürprizi

ÜLKE EKONOMİSİNDEN BAHSETTİ

Özel, konuşmada kentin ulaşım, turizm ve tarım başlıklarının yanı sıra ülke ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Nevşehir’in önemli bir turizm merkezi olduğuna dikkat çeken Özel, kente gelen turist sayısının yüksek olmasına rağmen konaklama süresinin kısa kaldığını belirterek, "Nevşehir’e yılda yaklaşık 4,5 milyon turist geliyor ancak ortalama kalış süresi iki gün civarında. Bu sürenin uzatılması ve turizmin şehir ekonomisine katkısının artırılması gerekiyor" dedi.

