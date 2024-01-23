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    Terör örgütü PKK'nın talimatıyla orman yakan terörist için istenen ceza belli oldu

    Kaynak: Anadolu Ajansı / Düzenleyen:

    Adana'da, 2022 yılında terör örgütü PKK'nın talimatlarıyla çıkarılan orman yangınlarına ilişkin soruşturma tamamlandı. Terör örgütünden aldığı emirle iki farklı alanda 20 dakika arayla ormanları yakan terörist için biri ağırlaştırılmış 2 kez müebbet hapis cezası istendi. 

    Terör örgütü PKK&#039;nın talimatıyla orman yakan terörist için istenen ceza belli oldu
    Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde 13 Ağustos 2022'de iki farklı ormanlık alanda 20 dakika arayla yangın çıkardığı gerekçesiyle aynı gün tutuklanan ve eylemlerini terör örgütü PKK adına gerçekleştirdiği belirlenen F.D. ile keşif ve eylem çalışmaları için terör örgütüne fon sağladıkları iddiasıyla 13 Nisan 2023'te tutuklanan A.B. ve tutuksuz A.E, A.A, A.K, F.K, M.D, M.H.B, M.Ö, S.B, S.İ. ve S.B. hakkında Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı.

    ORMAN YAKAN TERÖRİST İÇİN 2 KEZ MÜEBBET İSTEMİ

    Sanık F.D. hakkında, "devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozmak" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "terör örgütü faaliyeti çerçevesinde kasten orman yakma" suçundan müebbet, "terörizmin finansmanının önlenmesi hakkındaki kanuna muhalefet" suçundan 10 yıla kadar hapis, tutuklu A.B. hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" ve "terörizmin finansmanının önlenmesi hakkındaki kanuna muhalefet" suçlarından 25 yıla kadar hapis, diğer 10 sanık için ise "terörizmin finansmanının önlenmesi hakkındaki kanuna muhalefet" 10'ar yıla kadar hapis cezaları talebiyle hazırlanan iddianame, Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

    PKK TALİMATIYLA HAREKET ETMİŞ

    Belgeler, ifade tutanağı, tanık anlatımları, Sarıçam Orman İşletme Şefliği tutanakları, HTS, PTS, dijital veri inceleme kayıtları ve bilirkişi raporlarına yer verilen iddianamede, sanığın kentteki orman yangınlarını terör örgütü PKK'nın talimatıyla çıkardığı anlatıldı.

    MERSİN'E KAÇTI

    İddianamede, F.D'nin Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesince aynı suçlama yönüyle yargılaması süren R.B. ile terör örgütü PKK'nın talimatı üzerine 13 Ağustos 2022'de, R.B'nin kullanımındaki araçla gittiği Sarıçam ilçesi Ünlüce ve Çamlıca mahallelerinde 2 ayrı ormanı yakıp Mersin'e kaçtığının tespit edildiği belirtildi.

    KEŞİF ÇALIŞMASI İDDİANAMEDE

    F.D'nin telefonunun baz istasyonlarından sinyal verdiği adreslerin incelendiği de iddianamede belirtildi. Buna göre Kozan ve Yüreğir ilçeleri arasındaki kırsal alanlara hizmet veren geniş kapsama alanı olan baz istasyonlarından sanığın telefonundan sinyal alındığı, buraların orman yangını çıkan bölgelere yakın olduğunun tespit edildiği iddianamede anlatıldı.

    İddianamede, "Sanık F.D. ve R.B'nin birlikte merkez Sarıçam, Kozan ve Aladağ ilçelerinde örgütün talimatıyla keşif çalışması yaptıkları, terör örgütü PKK'nın talimatıyla ormanlarda yangın çıkaran 'ateşin çocukları' yapılanmasıyla bağlantılı oldukları tespit edilmiştir" ifadeleri yer aldı.

    PKK'nın keşif ve eylem çalışması adı altında sanığa farklı tarihlerde para gönderdiği iddianamede aktarıldı.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    AdanaPkkOrman Yangını
    Haberler > Gündem > Terör örgütü PKK'nın talimatıyla orman yakan terörist için istenen ceza belli oldu
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