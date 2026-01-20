Batman’da yasa dışı bahis siteleri üzerinden haksız kazanç elde eden 5 şüpheli yakalandı. Paravan şirketler üzerinden suç gelirlerini aklayan şüphelilerin 125 milyon liralık işlem yaptığı tespit edildi.

Yasa dışı bahis operasyonları tüm hızıyla sürerken Batman’da düzenlenen operasyonda 125 milyon liralık para trafiği olan şüpheliler yakalandı. Batman’da polis ekipleri, bir plazada bulunan iki ayrı ofisin, yasa dışı bahis sitelerinin finansal işlemlerini yürüten birer "Dış Finans Evi" olarak kullanıldığını tespit etti.

Plazadan ‘yasa dışı bahis’ çıktı! 125 milyon liralık oyun bozuldu

Yapılan teknik takipte şüphelilerin yasa dışı bahis sitelerine entegre özel panel sistemleri kullandıkları öğrenildi. Şüphelilerin izlerini kaybettirmek için üçüncü şahıslar adına ve paravan olarak kurulan limited şirketler üzerinden banka hesapları açtığı belirlendi.

125 MİLYON LİRALIK İŞLEM HACMİ

Suç gelirlerini soğuk kripto cüzdanlar ve karmaşık transfer yöntemleriyle aklamaya çalıştığı öğrenilen şüphelilerin banka hesapları üzerinden 125 milyon liralık işlem hacmi yaptıkları öğrenildi.

5 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Yapılan operasyon kapsamındaki aramalarda, İ.D., Y.D., A.D., Ü.K. ve M.S. isimli 5 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerdeki aramalarda 2 adet masaüstü bilgisayar, 7 adet cep telefonu, 1 adet soğuk kripto cüzdanı, çok sayıda şahıs ve şirket adına düzenlenmiş banka/kredi kartı ele geçirildi.

2 OFİS DEVRE DIŞI

Bahis siteleri için "Dış Finans Evi" olarak kullanılan iki ofis tespit edilirken, 4 kişi de tutuklandı. Şüphelilerden 1’i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

