MASAK raporuyla yasa dışı bahis üzerinden haksız kazanç sağladıkları belirlenen 3 şüpheli, İstanbul’da düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilerin banka hesaplarındaki yaklaşık 3 milyar liraya el konuldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve üye olmak", "suçtan elde edilen mal varlığının aklanması", "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" ile "7258 sayılı kanuna muhalefet" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında, Burak Soylu, Cihan Şanlı ve Yavuz Başsav'ın, yasa dışı bahis oyunları üzerinden haksız kazanç elde ettikleri, MASAK tarafından düzenlenen rapor doğrultusunda tespit edildi.

Zanlıların, yönetim kurulunda bulundukları şirketlerin banka hesaplarıyla kaynağı belirsiz ve yüksek miktarda para transferleri gerçekleştirdikleri, bunları belirli bir organizasyon ve hiyerarşik yapı içerisinde yürüttükleri, paranın izini sürmeyi zorlaştırarak üçüncü kişilerin hesaplarından nakit çekimle sisteme dahil ettikleri, bu yolla suçtan kaynaklanan mal varlıklarını akladıkları belirlendi.

Dün, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda, 1 milyon 600 bin lira ile 13 bin dolar ele geçirildi.

Ayrıca, Soylu, Şanlı ile Başsav'ın banka hesaplarında bulunan 3 milyar liraya el konulduğu öğrenildi.

Haberle İlgili Daha Fazlası