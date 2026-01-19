Cezaevinden firar eden bir mahkumun Edirne’de evlere girmesi mahalleyi ayağa kaldırdı. Bir kadın korkudan bayılırken, polis linç edilmek üzere olan şahsı biber gazıyla kalabalığın elinden aldı.

Edirne'de Yeniimaret Mahallesinde yaşanan olayda cezaevinden firar eden mahkum, 3-4 müstakil evin ortak bahçesinde atlayarak bir eve sığındı.

KORKUDAN BAYILDI

O esnada evde bulunan ev sahibi kadın, şahsı karşısında görünce korkudan bayıldı. Daha sonra şahsı fark eden mahalle sakinleri sokağa dökülürken, olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

POLİS BİBER GAZI KULLANDI

Mahkumun evden çıkarılarak polis aracına bindirilmesi sırasında kısa süreli arbede yaşandı. Polis ekipleri, kalabalığı dağıtmak ve güvenliği sağlamak amacıyla biber gazı kullandı. Polisin linç edilmekten kurtardığı şahıs olay yerinden uzaklaştırıldı.

Yaşananlara tanık olan mahalle sakinlerinden Şeref Dindoruk, "Adam bir kadının evine giriyor. Kadın korkudan yere düşüyor. Büyük panik yaşandı" dedi.

