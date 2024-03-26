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Polisi önce ezmeye çalışıp sonra saldıran zanlı tutuklandı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Diyarbakır’da tartıştığı trafik polislerin üzerine otomobili sürüp, olaya müdahale etmek isteyen kişiye çarparak kaçan ve kendisini yakalayan polis memuruna yakınlarıyla birlikte saldıran şüpheli yakalanarak tutuklandı.

Olay, 24 Mart Pazar günü, Diyarbakır- Şanlıurfa kara yolu üzerindeki bir alışveriş merkezinin önünde meydana geldi. Şüphe üzerine durdurulan otomobilin sürücüsü Y.E.Y. ile trafik polisi arasında tartışma yaşandı. Otomobildekilerin de inmesiyle tartışma büyüdü. Bu sırada çevredekiler araya girerek tarafları sakinleştirmeye çalıştı. Başka bir trafik ekibi daha gelerek olaya müdahale etmeye çalıştı.

ARACINI POLİSLERİN ÜZERİNE SÜRDÜ

Kargaşa sırasında sürücü, otomobiline binip hareket ettirdi. Trafik polislerinin üzerine otomobili süren Y.E.Y., tarafları ayırmaya çalışan bir kişiye çarptı. Yere düşen kişi ezilmekten son andan kurtuldu.

Polisi önce ezmeye çalışıp sonra saldıran zanlı tutuklandı - 1. Resim

KENDİSİNİ YAKALAYAN POLİSE DE SALDIRDI

Sürücü, yaklaşık 1 kilometre sonra otomobili bir siteye bırakıp kaçmak isterken kendisini takip eden trafik polisine yakalandı. Polis, sürücü Y.E.Y.’yi durdurup, işlem yapacağını söyledi. Bunun üzerine tekrar tartışma yaşandı. Y.E.Y., telefonla yakınlarını çağırdı.

Polisi önce ezmeye çalışıp sonra saldıran zanlı tutuklandı - 2. Resim

Taksiyle gelen 3 kişi ile sürücü Y.E.Y., trafik polisinin etrafını sararak darbetmeye çalıştı. Y.E.Y. birkaç kez polise yumruk savurdu. Trafik polisinin çağırdığı takviye ekibi gören Y.E.Y. ile 3 yakını kaçtı. 

BAKAN YERLİKAYA YAKALANDIKLARINI DUYURDU

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Y.E.Y. ve 3 yakınının yakalandığını duyurdu. Araç sürücüsü Y.E.Y.’nin yanına gelen arkadaşlarıyla emniyet görevlisine fiili mukavemette bulunduğunu ifade eden Yerlikaya, şu ifadelere yer verdi:

"GEREĞİ YAPILDI-9

24 Mart Pazar günü saat 17:15 sıralarında Diyarbakır Urfa  Bulvarında abartılı egzoz ile çevreyi rahatsız eden bir araçla ilgili işlem yapılırken, oluşan kalabalık ve arbededen yararlanan bu araç, olay yerinden uzaklaşmış, takip sonucu tekrar yakalanmıştır.

Söz konusu araç sürücüsü ve yanına gelen arkadaşları görevli emniyet görevlisine fiili mukavemette bulunmuş, olay yerine intikal eden takviye şahin unsurlarıyla şahıslara müdahale edilmiştir.

Olaylara karıştıkları tespit edilen sürücü Y.E.Y. ve 3 şahıs gözaltına alınmıştır. Aracın sürücüsü tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir.

Milletimizin huzur ve güvenliğini sağlayan güvenlik güçlerimize fiili saldırıda bulunan her kim olursa olsun cezasını görür."

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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